Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Энцо МАРЕСКА: «Забили игроки Челси, которые родились в 2006 и 2007 году»
23 октября 2025, 02:44
Энцо МАРЕСКА: «Забили игроки Челси, которые родились в 2006 и 2007 году»

Наставник лондонского клуба прокомментировал победу в третьем туре Лиги чемпионов

Энцо МАРЕСКА: «Забили игроки Челси, которые родились в 2006 и 2007 году»
Getty Images/Global Images Ukraine. Энцо Мареска

Английский «Челси» одержал разгромную победу в матче третьего тура Лиги чемпионов, который состоялся в среду, 22 октября.

После финального свистка главный тренер лондонской команды Энцо Мареска оценил игру своей команды, итоговый результат и влияние молодых футболистов:

«Очень доволен игрой. Мы начали неплохо, но, думаю, в любом случае красная карточка соперника немного изменила ход игры. Но, в целом, мы сыграли хорошо, забили пять голов и, вероятно, могли бы забить больше. Мы довольны тремя очками.

(О преимуществах молодёжи в своей команде – прим): Это очень хорошо, особенно когда даёшь им шанс, и они им пользуются. Это важно.

Мы много раз говорили, что играть вдесятером сложно, и в этом сезоне мы это прекрасно понимаем. «Челси» забил благодаря Марку Гию, родившемуся в 2006 году, Тайрику Джорджу, родившемуся в 2007 году, и Эстевану Виллиану, родившемуся в 2007 году. Очень, очень молодые игроки.

Мы всегда говорим одно и то же, потому что это правда: нам нравится идти от матча к матчу, и теперь через 48 часов нас ждет еще одна очень сложная игра против «Сандерленда», и – постараемся сделать все возможное, чтобы победить».

Своими эмоциями поделился и нападающий Джейми Байно-Гиттенс, который был признан лучшим игроком матча по версии УЕФА:

«Думаю, это была качественная игра, как для меня, так и для всей команды. Мы сыграли хорошо, набрали три очка и доминировали в игре, так что это главное. Адаптация? Всё хорошо. Я всё ещё пытаюсь освоиться, привыкнуть к новой команде и стилю игры, но всё идёт хорошо, так что сейчас я доволен.

Каждый день на тренировках и в матчах мы видим футбол высочайшего уровня. Нет ни одного выходного. Просто здорово быть рядом со всеми игроками, которые усердно работают каждый день.

Сейчас мы находимся в хорошей позиции, если смотреть на турнирную таблицу. Нам просто нужно продолжать играть хорошо, стараться забивать больше голов, чтобы увеличить разницу забитых и пропущенных мячей. Просто продолжать в том же духе.

Лига чемпионов Челси Аякс Энцо Мареска Джейми Байно-Гиттенс Тайрик Джордж Эстевао Виллиан Марк Гию
Николай Титюк Источник: УЕФА
