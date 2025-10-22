22.10.2025 19:45 – 87’ 3 : 1
Лига чемпионов22 октября 2025, 20:39 | Обновлено 22 октября 2025, 20:42
175
0
Лига чемпионов. 3-й тур, матчи 22 октября. Смотреть онлайн LIVE
Вечером 22 октября проходят матчи 3-го тура Лиги чемпионов УЕФА 2025/26
22 октября 2025, 20:39 | Обновлено 22 октября 2025, 20:42
175
0
Вечером 22 октября проходят матчи 3-го тура Лиги чемпионов УЕФА 2025/26.
В этот игровой день запланировано 9 поединков.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Лига чемпионов УЕФА 2025/26
3-й тур. 22 октября
- 22.10. 19:45. Атлетик (Испания) – Карабах (Азербайджан)
- 22.10. 19:45. Галатасарай (Турция) – Буде-Глимт (Норвегия)
- 22.10. 22:00. Айнтрахт (Германия) – Ливерпуль (Англия)
- 22.10. 22:00. Аталанта (Италия) – Славия Прага (Чехия)
- 22.10. 22:00. Бавария (Германия) – Брюгге (Бельгия)
- 22.10. 22:00. Монако (Франция) – Тоттенхэм (Англия)
- 22.10. 22:00. Реал Мадрид (Испания) – Ювентус (Италия)
- 22.10. 22:00. Спортинг (Португалия) – Марсель (Франция)
- 22.10. 22:00. Челси (Англия) – Аякс (Нидерланды)
Видеотрансляцию матчей проводит видеосервис MEGOGO.
Инфографика
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 22 октября 2025, 20:44 1
Поединок состоится 22 октября и начнется в 22:00 по Киеву
Футбол | 22 октября 2025, 07:58 1
Парижане разгромили «Байер» – 7:2
Футбол | 22.10.2025, 15:37
Футбол | 22.10.2025, 07:05
Футбол | 22.10.2025, 06:23
Комментарии 0
Популярные новости
21.10.2025, 07:04 2
20.10.2025, 19:05 6
21.10.2025, 23:55 25
22.10.2025, 03:42
22.10.2025, 07:58 10
20.10.2025, 22:33 7
21.10.2025, 17:26 59
21.10.2025, 07:00 2