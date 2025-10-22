Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Лига Чемпионов
Галатасарай
22.10.2025 19:45 – 87 3 : 1
Будё-Глимт
Лига чемпионов
Лига чемпионов. 3-й тур, матчи 22 октября. Смотреть онлайн LIVE

Вечером 22 октября проходят матчи 3-го тура Лиги чемпионов УЕФА 2025/26

Лига чемпионов. 3-й тур, матчи 22 октября. Смотреть онлайн LIVE
УЕФА

Вечером 22 октября проходят матчи 3-го тура Лиги чемпионов УЕФА 2025/26.

В этот игровой день запланировано 9 поединков.

Лига чемпионов УЕФА 2025/26

3-й тур. 22 октября

  • 22.10. 19:45. Атлетик (Испания) – Карабах (Азербайджан)
  • 22.10. 19:45. Галатасарай (Турция) – Буде-Глимт (Норвегия)
  • 22.10. 22:00. Айнтрахт (Германия) – Ливерпуль (Англия)
  • 22.10. 22:00. Аталанта (Италия) – Славия Прага (Чехия)
  • 22.10. 22:00. Бавария (Германия) – Брюгге (Бельгия)
  • 22.10. 22:00. Монако (Франция) – Тоттенхэм (Англия)
  • 22.10. 22:00. Реал Мадрид (Испания) – Ювентус (Италия)
  • 22.10. 22:00. Спортинг (Португалия) – Марсель (Франция)
  • 22.10. 22:00. Челси (Англия) – Аякс (Нидерланды)

Видеотрансляцию матчей проводит видеосервис MEGOGO.

Инфографика

Лига чемпионов смотреть онлайн Ювентус Ливерпуль Барселона Галатасарай Тоттенхэм Ньюкасл Марсель Монако Брюгге Бенфика Боруссия Дортмунд Байер Вильярреал Олимпиакос Пирей Наполи Аталанта Копенгаген Интер Милан Спортинг Лиссабон Карабах Агдам Атлетик Бильбао Арсенал Лондон Атлетико Мадрид Бавария Реал Мадрид Манчестер Сити Кайрат Алматы Славия Прага Аякс Айнтрахт Франкфурт Роман Яремчук Буде-Глимт Андрей Лунин Алексей Кащук Пафос ПСЖ Челси ПСВ Анатолий Трубин Георгий Судаков Илья Забарный Юнион Сен-Жилуаз
