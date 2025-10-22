Лига чемпионов. 3-й тур, матчи 22 октября. Смотреть онлайн LIVE

Вечером 22 октября проходят матчи 3-го тура Лиги чемпионов УЕФА 2025/26.

В этот игровой день запланировано 9 поединков.

Лига чемпионов УЕФА 2025/26

3-й тур. 22 октября

22.10. 19:45. Атлетик (Испания) – Карабах (Азербайджан)

22.10. 19:45. Галатасарай (Турция) – Буде-Глимт (Норвегия)

22.10. 22:00. Айнтрахт (Германия) – Ливерпуль (Англия)

22.10. 22:00. Аталанта (Италия) – Славия Прага (Чехия)

22.10. 22:00. Бавария (Германия) – Брюгге (Бельгия)

22.10. 22:00. Монако (Франция) – Тоттенхэм (Англия)

22.10. 22:00. Реал Мадрид (Испания) – Ювентус (Италия)

22.10. 22:00. Спортинг (Португалия) – Марсель (Франция)

22.10. 22:00. Челси (Англия) – Аякс (Нидерланды)

