В среду, 22 октября, состоится матч 3-го тура основного этапа Лиги чемпионов между «Галатасараем» и «Буде-Глимтом». По киевскому времени игра начнется в 19:45.

Галатасарай

На национаньной арене команда как всегда на высоте – за 9 поединков Суперлиги «Галатасараю» удалось набрать 25 зачетных пунктов (команда потеряла очки только из-за ничьей с «Бешикташем»), которые позволяют ему занимать 1-е место в турнирной таблице. Расстояние от «Трабзонспора», который расположился на 2-м месте, составляет уже 5 очков.

В 1-м туре Лиги чемпионов турок ждал действительно холодный душ – команда на выезде была разгромлена «Франкфуртом» со счетом 5:1. Однако уже в домашнем поединке «Галатасарай» смог неожиданно одержать минимальную победу над «Ливерпулем».

Буде-Глимт

Текущий сезон проходит для коллектива довольно неплохо. За 24 игры чемпионата Норвегии «Буде-Глимт» набрал 55 очков и пока занимает 2-е место, отставая от лидера на 1 зачетный пункт. Однако следует отметить, что у желто-черных еще есть 1 поединок в запасе. В кубке страны клуб дошел до 1/8 финала, где уже скоро встретится с «Молде».

Сезон Лиги чемпионов норвежцы начали с ничьей 2:2 против «Славии Праги», а во 2-м туре с таким же счетом расписали мировую с «Тоттенхэмом».

Личные встречи

Команды еще ни разу не играли между собой в официальных играх

Интересные факты

В последних 5 домашних играх «Галатасарай» одержал 4 победы и 1 раз сыграл вничью.

«Буде-Глимт» в свою очередь имеет только 1 поражение в предыдущих 12 выездных матчах. Также команда одержала 8 побед за это время.

За 9 игр турецкой Суперлиги в этом сезоне «Галатасарай» забил 22 гола – лучший результат среди всех команд.

Возможные стартовые составы

Галатасарай: Чакир – Якобс, Бардакчи, Санчес, Шаллай – Гюндоган, Торрейра – Йилмаз, Акгюн, Сане – Осимхен

Буде-Глимт: Хайкин – Бьоркан, Алесами, Бьортуфт, Шеволд – Фет, Берг, Эвьен – Гауге, Гег, Аукленн

Прогноз

Я поставлю на победу «Галатасарая» с коэффициентом 1.54.