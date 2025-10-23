22.10.2025 19:45 – FT 3 : 1
Лига чемпионов23 октября 2025, 14:23 | Обновлено 23 октября 2025, 14:32
361
0
Галатасарай – Буде-Глимт – 3:1. Дубль неудержимого Осимхена. Видео голов
Смотрите видеообзор матча 3-го тура Лиги чемпионов
23 октября 2025, 14:23 | Обновлено 23 октября 2025, 14:32
361
0
Вечером 22 октября состоялись матчи 3-го тура Лиги чемпионов УЕФА 2025/26.
Галатасарай (Турция) переиграл Буде-Глимт (Норвегия) со счетом 3:1
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Дубль в матче оформил неудержимый форвард львов Виктор Осимхен.
Лига чемпионов УЕФА 2025/26
3-й тур. 22 октября
22.10. 19:45. Галатасарай (Турция) – Буде-Глимт (Норвегия) – 3:1
Голы: Осимхен, 3, 33, Акгюн, 60 – Хельмерсен, 76
Видео голов и обзор матча
События матча
76’
ГОЛ ! Мяч забил Андреас Хельмерсен (Будё-Глимт), асcист Фредрик Бьеркан.
60’
ГОЛ ! Мяч забил Юнус Акгюн (Галатасарай).
33’
ГОЛ ! Мяч забил Виктор Осимхен (Галатасарай).
3’
ГОЛ ! Мяч забил Виктор Осимхен (Галатасарай), асcист Марио Лемина.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 23 октября 2025, 06:23 1
По 9 очков набрали ПСЖ, Бавария, Интер, Арсенал и Реал Мадрид
Футбол | 23 октября 2025, 12:55 5
Из позитива – турецкий специалист, как минимум пока, берет ответственность за неудачи на себя
Другие виды | 23.10.2025, 08:15
Футбол | 23.10.2025, 15:12
Футбол | 23.10.2025, 05:17
Комментарии 0
Популярные новости
22.10.2025, 07:05 4
22.10.2025, 07:58 10
22.10.2025, 10:11 1
21.10.2025, 10:12 135
21.10.2025, 23:55 24
22.10.2025, 15:32 7
22.10.2025, 03:42 1