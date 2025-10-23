Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Галатасарай – Буде-Глимт – 3:1. Дубль неудержимого Осимхена. Видео голов
Лига Чемпионов
Галатасарай
22.10.2025 19:45 – FT 3 : 1
Будё-Глимт
Лига чемпионов
23 октября 2025, 14:23 | Обновлено 23 октября 2025, 14:32
361
0

Смотрите видеообзор матча 3-го тура Лиги чемпионов

Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 22 октября состоялись матчи 3-го тура Лиги чемпионов УЕФА 2025/26.

Галатасарай (Турция) переиграл Буде-Глимт (Норвегия) со счетом 3:1

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Дубль в матче оформил неудержимый форвард львов Виктор Осимхен.

Лига чемпионов УЕФА 2025/26

3-й тур. 22 октября

22.10. 19:45. Галатасарай (Турция) – Буде-Глимт (Норвегия) – 3:1

Голы: Осимхен, 3, 33, Акгюн, 60 – Хельмерсен, 76

Видео голов и обзор матча

События матча

76’
ГОЛ ! Мяч забил Андреас Хельмерсен (Будё-Глимт), асcист Фредрик Бьеркан.
60’
ГОЛ ! Мяч забил Юнус Акгюн (Галатасарай).
33’
ГОЛ ! Мяч забил Виктор Осимхен (Галатасарай).
3’
ГОЛ ! Мяч забил Виктор Осимхен (Галатасарай), асcист Марио Лемина.
Галатасарай Буде-Глимт видео голов и обзор Лига чемпионов Виктор Осимхен Юнус Акгюн
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
