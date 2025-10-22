Два гола Осимхена. Галатасарай одолел Буде-Глимт в матче Лиги чемпионов
Турецкая команда одержала победу со счетом 3:1 в поединке третьего тура еврокубка
Турецкая команда Галатасарай переиграл норвежский Буде-Глимт в матче третьего тура Лиги чемпионов 2025/26.
Поединок, который прошел на стадионе Рамс Парк в Стамбуле, завершился со счетом 3:1.
Дубль в этой встрече оформил Виктор Осимхен. Еще один гол для Галатасарая забил Юнус Акгюн, а у гостей отличился Андреас Хельмерсен.
Галатасарай одержал вторую победу в новом сезоне ЛЧ. Во втором туре львы одолели Ливерпуль 1:0. Буде-Глимт потерпел первое поражение.
Лига чемпионов 2025/26. 3-й тур, 22 октября
Галатасарай (Турция) – Буде-Глимт (Норвегия) – 3:1
Голы: Осимхен, 3, 33, Акгюн, 60 – Хельмерсен, 75
