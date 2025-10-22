ВИДЕО. Дубль Осимхена: как Галатасарай выиграл первый тайм у Буде-Глимта
Виктор дважды отличился в ворота норвежской команды в матче третьего тура Лиги чемпионов
Турецкий Галатасарай выиграл первый тайм у норвежского Буде-Глимта со счетом 2:0 в матче третьего тура Лиги чемпионов 2025/26.
Дубль оформил 26-летний нигерийский форвард Виктор Осимхен, который отличился на 3-й и 33-й минутах.
Для Осимхена это второй поединок за Галатасарай в новом сезоне ЛЧ. Во втором туре он став автором единственного гола в поединке с Ливерпулем (1:0).
Галатасарай и Буде-Глимт проводят встречу на стадионе Рамс Парк в Стамбуле. Стартовый свисток прозвучал в 19:45 по Киеву.
