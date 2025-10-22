Турецкий Галатасарай выиграл первый тайм у норвежского Буде-Глимта со счетом 2:0 в матче третьего тура Лиги чемпионов 2025/26.

Дубль оформил 26-летний нигерийский форвард Виктор Осимхен, который отличился на 3-й и 33-й минутах.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Для Осимхена это второй поединок за Галатасарай в новом сезоне ЛЧ. Во втором туре он став автором единственного гола в поединке с Ливерпулем (1:0).

Галатасарай и Буде-Глимт проводят встречу на стадионе Рамс Парк в Стамбуле. Стартовый свисток прозвучал в 19:45 по Киеву.

❗️ ВИДЕО. Дубль Осимхена: как Галатасарай выиграл первый тайм у Буде-Глимта

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine