Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ВИДЕО. Дубль Осимхена: как Галатасарай выиграл первый тайм у Буде-Глимта
Лига чемпионов
22 октября 2025, 20:44 | Обновлено 22 октября 2025, 20:46
Виктор дважды отличился в ворота норвежской команды в матче третьего тура Лиги чемпионов

Getty Images/Global Images Ukraine

Турецкий Галатасарай выиграл первый тайм у норвежского Буде-Глимта со счетом 2:0 в матче третьего тура Лиги чемпионов 2025/26.

Дубль оформил 26-летний нигерийский форвард Виктор Осимхен, который отличился на 3-й и 33-й минутах.

Для Осимхена это второй поединок за Галатасарай в новом сезоне ЛЧ. Во втором туре он став автором единственного гола в поединке с Ливерпулем (1:0).

Галатасарай и Буде-Глимт проводят встречу на стадионе Рамс Парк в Стамбуле. Стартовый свисток прозвучал в 19:45 по Киеву.

