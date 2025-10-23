Челси – Аякс – 5:1. Синие устроили фейерверк в ЛЧ. Видео голов и обзор

Вечером 22 октября состоялись матчи 3-го тура Лиги чемпионов УЕФА 2025/26.

Английский Челси отгрузил 5 мячей в ворота нидерландского Аякса (5:1).

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Гости играли в меньшинстве после удаления Кеннета Тейлора на 15-й минуте.

Лига чемпионов УЕФА 2025/26

3-й тур. 22 октября

22.10. 22:00. Челси (Англия) – Аякс (Нидерланды) – 5:1

Голы: Гию, 18, Шутало, 27 (автогол), Фернандес, 45 (пен), Эстевао, 45+6 (пен), Джордж, 48 – Вегхорст, 33 (пен)

Удаления: Кеннет Тейлор, 15 (Аякс)

Видео голов и обзор матча