Челси – Аякс – 5:1. Синие устроили фейерверк в ЛЧ. Видео голов и обзор
Смотрите видеообзор матча 3-го тура Лиги чемпионов
Вечером 22 октября состоялись матчи 3-го тура Лиги чемпионов УЕФА 2025/26.
Английский Челси отгрузил 5 мячей в ворота нидерландского Аякса (5:1).
Гости играли в меньшинстве после удаления Кеннета Тейлора на 15-й минуте.
Лига чемпионов УЕФА 2025/26
3-й тур. 22 октября
22.10. 22:00. Челси (Англия) – Аякс (Нидерланды) – 5:1
Голы: Гию, 18, Шутало, 27 (автогол), Фернандес, 45 (пен), Эстевао, 45+6 (пен), Джордж, 48 – Вегхорст, 33 (пен)
Удаления: Кеннет Тейлор, 15 (Аякс)
Видео голов и обзор матча
События матча
