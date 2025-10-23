Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Челси – Аякс – 5:1. Синие устроили фейерверк в ЛЧ. Видео голов и обзор
Лига Чемпионов
Челси
22.10.2025 22:00 – FT 5 : 1
Аякс
Лига чемпионов
23 октября 2025, 13:49 | Обновлено 23 октября 2025, 13:57
149
0

Челси – Аякс – 5:1. Синие устроили фейерверк в ЛЧ. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор матча 3-го тура Лиги чемпионов

Челси – Аякс – 5:1. Синие устроили фейерверк в ЛЧ. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 22 октября состоялись матчи 3-го тура Лиги чемпионов УЕФА 2025/26.

Английский Челси отгрузил 5 мячей в ворота нидерландского Аякса (5:1).

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Гости играли в меньшинстве после удаления Кеннета Тейлора на 15-й минуте.

Лига чемпионов УЕФА 2025/26

3-й тур. 22 октября

22.10. 22:00. Челси (Англия) – Аякс (Нидерланды) – 5:1

Голы: Гию, 18, Шутало, 27 (автогол), Фернандес, 45 (пен), Эстевао, 45+6 (пен), Джордж, 48 – Вегхорст, 33 (пен)

Удаления: Кеннет Тейлор, 15 (Аякс)

Видео голов и обзор матча

События матча

48’
ГОЛ ! Мяч забил Тайрик Джордж (Челси).
45’ +6
ГОЛ ! С пенальти забил Эстевао Виллиан (Челси).
45’ +1
ГОЛ ! С пенальти забил Энцо Фернандес (Челси).
33’
ГОЛ ! С пенальти забил Ваутер Вегхорст (Аякс).
27’
ГОЛ ! Мяч забил Мойсес Кайседо (Челси), асcист Джейми Байно-Гиттенс.
18’
ГОЛ ! Мяч забил Марк Гию (Челси), асcист Уэсли Фофана.
15’
Кеннет Тейлор (Аякс) получает красную карточку.
пенальти удаление (красная карточка) Аякс Челси видео голов и обзор Лига чемпионов Челси - Аякс Мойсес Кайседо Кеннет Тейлор автогол Ваут Вегхорст Энцо Фернандес Марк Гию Эстевао Виллиан Тайрик Джордж
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
