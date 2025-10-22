Партнер проекта – лицензионный букмекер GGBET. Широкая линия на более 70 видов спорта позволяет выбирать только лучшие события. Бренд создает уникальный украинский YouTube-контент и является партнером звезд мирового киберспорта. GGBET – Держи свою линию!

22 октября, в рамках Лиги чемпионов свой матч проведут Челси – Аякс. Встреча начнется в 22:00 по киевскому времени.

Челси

Хоть Челси и стал чемпионом мира этим летом, желаемой стабильности клуб не обрел. В АПЛ лондонцы идут пятыми, хотя отставание от лидирующего Арсенала не такое большое, всего 5 очков. Свой последний матч подопечные Энцо Марески выиграли на выезде у Ноттингем Форест со счетом 3:0.

В Лиге чемпионов «аристократы» играют с переменным успехом, начади с выездного поражения от грозной Баварии со счетом 1:3. Удалось частично реабилитироваться во втором туре, когда одолели на своем поле Бенфику под руководством самого Жозе Моуриньо – 1:0.

Челси обязан бороться во всех турнирах за трофеи, здесь есть качественные футболисты и амбициозные цели. Не восстановился еще от травмы Коул Палмер, который справедливо считается лидером команды.

Аякс

Крайне неудачно начался еврокубковый сезон для гранда из Нидерландов, команда потерпела два поражения, ни разу при этом не забив. Сначала уступили дома Интеру со счетом 0:2, а потом разгромно проиграли на своем поле Марселю – 0:4.

Не впечатляет Аякс высокими результатами и на внутренней арене, 4 победы, столько же ничьих и одно поражение. Клуб идет четвертым в Эредивизи, однако, отставание от лидера составляет целых 9 очков. В последнем туре клуб уступил на своем поле АЗ Алкмар со счетом 0:2, данный проигрыш стал первым в текущем чемпионате. Аякс явно не в форме, есть сомнения, что команда способна пробиться в плей-офф Лиги чемпионов.

Личные встречи

У клубов небольшая история очных противостояний, команды единственный раз пересекались в официальных матчах в группе Лиги чемпионов, в 2019 году. Тогда Челси сумел выиграть на выезде 1:0, а вот в Лондоне была настоящая заруба – 4:4.

Прогноз

Афиша у матча привлекательная, но если посмотреть на котировки, сразу не скажешь, что встречаются два клуба с историей.

Эксперты GGBET дают такой прогноз на эту встречу: победа Челси – 1,26, ничья – 6,47, победа Аякса – 10,17.

Хозяева большие фавориты, на их стороне фактор своей арены и более сильный состав. Думаю, букмекеры правы, Челси возьмет три очка, поставлю на успех лондонцев с форой -1,5 гола за 1,65.