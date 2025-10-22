Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Непростая домашняя победа. Реал обыграл Ювентус
Лига Чемпионов
Реал Мадрид
22.10.2025 22:00 – FT 1 : 0
Ювентус
Лига чемпионов
22 октября 2025, 23:59 | Обновлено 23 октября 2025, 00:18
Непростая домашняя победа. Реал обыграл Ювентус

Гол Джуда Беллингема принёс победу «сливочным»

Непростая домашняя победа. Реал обыграл Ювентус
Getty Images/Global Images Ukraine

В среду, 22 октября, прошел матч третьего тура основного раунда Лиги чемпионов 2025/26 между мадридским «Реалом» и туринским «Ювентусом». Встреча прошла на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде.

Мадридский «Реал» одержал минимальную победу над туринским «Ювентусом» — 1:0, хоть и столкнулся с серьёзным сопротивлением со стороны гостей.

В дебюте матча «Ювентус» имел шанс открыть счёт после дальнего удара Маккенни, но Тибо Куртуа выручил свою команду, переведя мяч на угловой. «Реал» постепенно взял инициативу и начал осаду ворот соперника, однако удары Чуамени, Мбаппе и Милитао не достигли цели.

Единственный гол был забит во втором тайме. Винисиус Жуниор пробил с пределов штрафной, мяч попал в штангу и отскочил к Джуду Беллингему, который без промедления отправил его в пустые ворота,

Мадридцы имели возможности увеличить преимущество, но Ди Грегорио оставался надёжным на линии ворот, не позволив увеличить счёт. «Ювентус» же не сумел реализовать свои редкие моменты.

Украинский голкипер «Реала» Андрей Лунин провел весь матч в резерве. Ворота хозяев защищал бельгиец Тибо Куртуа.

В следующем туре Лиги чемпионов «Реал» на выезде сыграет с «Ливерпулем», а «Ювентус» дома примет лиссабонский «Спортинг».

Лига чемпионов. Основной раунд. 3-й тур.

«Реал» – «Ювентус» – 1:0

Гол: Беллингем, 58

Предупреждение: Диас, 61

«Реал»: Куртуа – Каррерас, Асенсио (Гарсия Г., 88), Эдер Милитао, Вальверде – Винисиус Жуниор (Гарсия Ф., 83), Гюлер (Камавинга, 74), Чуамени, Диас (Мастантуоно, 84) – Мбаппе, Беллингем.

«Ювентус»: Ди Грегорио – Келли, Ругани, Гатти – Камбьясо (Костич, 88), Маккенни, Тюрам (Консейсау, 62), Калюлю – Йылдыз (Опенда, 74), Влахович (Дэвид, 74), Копмейнерс (Локателли, 74).

Арбитр: Славко Винчич (Словения).

Стадион: «Сантьяго Бернабеу» (Мадрид).

РЕАЛ - ЮВЕНТУС. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

