Реал Мадрид

В среду, 22 октября, состоится матч третьего тура основного раунда Лиги чемпионов, в котором встретятся мадридский «Реал» и туринский «Ювентус». Игра пройдет в Мадриде на стадион «Сантьяго Бернабеу» и начнется в 22:00 по киевскому времени.

Мадридский «Реал» подходит к очередному матчу Лиги чемпионов в ранге одного из лидеров, уверенно начав турнир с двух побед — над «Марселем» (2:1) и «Кайратом» (5:0). Команда Хаби Алонсо демонстрирует отличную форму в нынешнем сезоне, уступив лишь однажды — своим соседям по городу, мадридскому «Атлетико» (2:5).

Тем временем «Ювентус» переживает непростой период. Туринцы не могут победить уже шесть матчей подряд и в последнем туре чемпионата уступили «Комо» (0:2). В Лиге чемпионов «бьянконери» набрали лишь два очка в двух турах, подарив болельщикам результативные ничьи с дортмундской «Боруссией» (4:4) и «Вильярреалом» (2:2). Давление на Игора Тудора растёт с каждым матчем, и неудача в Испании может окончательно поставить крест на его тренерской карьере в клубе. Любопытно, что этим летом команды уже встречались на Клубном чемпионате мира, где «Реал» одержал минимальную победу со счётом 1:0.

