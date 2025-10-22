Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Лига Чемпионов
Реал Мадрид
22.10.2025 22:00 - : -
Ювентус
Лига чемпионов
Следите за текстовой трансляцией матча Лиги чемпионов

Коллаж Sport.ua

В среду, 22 октября, состоится матч третьего тура основного раунда Лиги чемпионов, в котором встретятся мадридский «Реал» и туринский «Ювентус». Игра пройдет в Мадриде на стадион «Сантьяго Бернабеу» и начнется в 22:00 по киевскому времени.

Мадридский «Реал» подходит к очередному матчу Лиги чемпионов в ранге одного из лидеров, уверенно начав турнир с двух побед — над «Марселем» (2:1) и «Кайратом» (5:0). Команда Хаби Алонсо демонстрирует отличную форму в нынешнем сезоне, уступив лишь однажды — своим соседям по городу, мадридскому «Атлетико» (2:5).

Тем временем «Ювентус» переживает непростой период. Туринцы не могут победить уже шесть матчей подряд и в последнем туре чемпионата уступили «Комо» (0:2). В Лиге чемпионов «бьянконери» набрали лишь два очка в двух турах, подарив болельщикам результативные ничьи с дортмундской «Боруссией» (4:4) и «Вильярреалом» (2:2). Давление на Игора Тудора растёт с каждым матчем, и неудача в Испании может окончательно поставить крест на его тренерской карьере в клубе. Любопытно, что этим летом команды уже встречались на Клубном чемпионате мира, где «Реал» одержал минимальную победу со счётом 1:0.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Реал» – «Ювентус», за которой можно будет следить в украинской версии сайта.

Прогноз Sport.ua
Реал Мадрид
22 октября 2025 -
22:00
Ювентус
