Лига Чемпионов
Реал Мадрид
22.10.2025 22:00 - : -
Ювентус
Лига чемпионов
22 октября 2025, 13:37
67
0

Лига чемпионов 2025/26: Реал – Ювентус. Прогноз и анонс на суперматч

Поединок состоится 22 октября и начнется в 22:00 по Киеву

22 октября 2025, 13:37
67
0
Лига чемпионов 2025/26: Реал – Ювентус. Прогноз и анонс на суперматч
Коллаж Sport.ua

22 октября, свою встречу в Лиге чемпионов проведут Реал и Ювентус. Начало матча запланировано на 22:00 по киевскому времени.

Реал Мадрид

Для «сливочных» сезон складывается неплохо, Лигу чемпионов команда начала с двух побед, одолели дома в непростом матче Марсель – 2:1, а во второй игре не оставили шансов дебютанту Кайрату – 5:0. Хорошо идут дела в испанском чемпионате, где Реал удерживает лидерство, хотя к игре подопечных Хаби Алонсо все-таки есть вопросы.

В последнем туре Реал на выезде с трудом обыграл Хетафе – 1:0, хоть мадридцы и владели преимуществом в том матче, единственный мяч они забили только после сборного удаления в составе соперника. Нет сомнений в том, что команда при Алонсо играет иначе, если сравнивать с Анчелотти, но еще есть много сумбура в действиях, свой стиль нужно шлифовать.

Конечно, у мадридцев в составе есть украинец, но Андрей Лунин второй вратарь, поэтому шансы выйти на поле в предстоящем матче минимальные.

Ювентус

Туринцы начали эту Лигу чемпионов с двух ничьих, сначала спаслись от поражения дома против Боруссии Дортмунд – 4:4. Во втором матче команда упустил победу в гостях против Вильярреала – 2:2. На внутренней арене подопечные Игора Тудора начали с трех побед, после чего последовало три ничьи, а в последнем туре и вовсе уступили Комо со счетом 0:2 в гостях. Ювентус идет на скромном седьмом месте в чемпионате, но борьба плотная, отставание от лидера составляет всего 4 очка.

У команды наблюдаются изменения в стиле игры, хотя сейчас есть проблемы со стабильностью. Юве надо показать свою лучшую версию, чтоб дать бой грозному сопернику. Шансы будут, главное сохранить правильный баланс между обороной и нападением.

Личные встречи

У клубов богатая история очных противостояний, причем дважды они играли в финалах Лиги чемпионов. Первый раз команды играли в далеком 1998 году, тогда Реал в финале выиграл 1:0, вторая битва за трофей имела место в 2017 году, тогда тоже выиграли мадридцы.

Прогноз на матч

В битве легендарных клубов Реал котируется фаворитом, хотя с Ювентусом не будет просто.

Эксперты GGBET дают такой прогноз на эту встречу: победа Реала – 1,46, ничья – 4,79, победа Ювентуса – 6,45. Смотрите линию GGBET на сайте и найдите интересный матч. Держи свою линию!

Думаю, подопечные Хаби Алонсо смогут перехватить инициативу, но у гостей будут свои шансы. Ожидаю захватывающего матча, в котором рискну сделать ставку на тотал больше 2,5 голов за 1,61

Прогноз Sport.ua
Реал Мадрид
22 октября 2025 -
22:00
Ювентус
Реал Мадрид Реал - Ювентус Ювентус Лига чемпионов прогнозы прогнозы на футбол Андрей Лунин
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
