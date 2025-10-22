Реал Мадрид

Реал – Ювентус – 1:0. Как Беллингем принес победу. Видеообзор матча
Смотрите самые интересные моменты матча Лиги чемпионов
В среду, 22 октября, прошел матч 3-го раунда основного этапа Лиги чемпионов 2025/26 между мадридским «Реалом» и «Ювентусом».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua
Матч прошел на стадионе «Сантьяго Бернабеу», который находится в столице Испании Мадриде.
Мадридцы победили со счетом 1:0 благодаря единственному голу в матче от Джуда Беллингема.
Украинский вратарь «Реала» Андрей Лунин остался в запасе.
После трех туров «Реал» имеет в активе девять очков, у «Ювентуса» две ничьи и два зачетных балла.
Лига чемпионов. Основной этап, 3-й тур, 22 октября.
Реал – Ювентус – 1:0
Гол: Беллингем, 58.
ГОЛ! 1:0, Беллингем, 58 мин.
События матча
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Вячеслав Заховайло считает, что в ситуацию должен вмешаться Игорь Суркис
Известно, что решил тренер парижан