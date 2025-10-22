Реал Мадрид

В среду, 22 октября, прошел матч 3-го раунда основного этапа Лиги чемпионов 2025/26 между мадридским «Реалом» и «Ювентусом».

Матч прошел на стадионе «Сантьяго Бернабеу», который находится в столице Испании Мадриде.

Мадридцы победили со счетом 1:0 благодаря единственному голу в матче от Джуда Беллингема.

Украинский вратарь «Реала» Андрей Лунин остался в запасе.

После трех туров «Реал» имеет в активе девять очков, у «Ювентуса» две ничьи и два зачетных балла.

Лига чемпионов. Основной этап, 3-й тур, 22 октября.

Реал – Ювентус – 1:0

Гол: Беллингем, 58.

