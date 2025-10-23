Хаби АЛОНСО: «Он сыграл за Реал около 30 матчей. Ему нужно улучшить...»

Мадридский «Реал» одолел итальянский «Ювентус» со счетом 1:0 в матче третьего тура Лиги чемпионов, который состоялся в среду, 22 октября.

После финального свистка главный тренер королевского клуба Хаби Алонсо поделился эмоциями после непростой победы на домашнем стадионе:

«Мы знали, что матч будет крайне напряженным. Победить было непросто. Мы начали очень хорошо, гол подарил нам лучшие моменты, и мы могли бы сделать счёт разгромным.

Мы очень довольны. Арда Гюлер постоянно совершенствуется. Он сыграл за этот клуб около 30 матчей, а ему всего 20 лет. Ему нужно улучшить такие вещи, как прессинг. Но у него так много талантов. Его прогресс в игре, темпе и то, куда я его поставлю на поле – на фланг или в центр, – зависит от многих факторов. Но я им доволен.

К концу матча «Ювентус» играл как минимум с тремя нападающими, поэтому я внёс изменения, чтобы это учесть. Но это Лига чемпионов. Мы защищали победу, были сложные моменты, но это совершенно нормально.

Джуд Беллингем провёл действительно полноценный матч, не говоря уже о голе. Мне очень понравилась его игра против «Хетафе» в воскресенье, и ещё больше сегодня, плюс его гол. Он дарит такие приятные ощущения, будучи конкурентоспособным и создавая опасные ситуации. Я рад за него.

Думаю, он игрок для центра поля. У него есть мастерство и инстинкты, чтобы быть в центре поля, но он также играет от штрафной до штрафной. Он один из самых разносторонних игроков в мире.

Во втором тайме мы увидели, как Джуд добился двух целей: его способности завершать атаки и создавать моменты в верхней части поля, но при этом он также мог отбирать мяч у ворот и направлять игру вперёд. В первом тайме нам не хватало пространства, но мы находили свободные зоны. Важно то, что Беллингем усердно работает и стремится продолжать учиться и развиваться», – сказал Алонсо.