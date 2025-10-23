Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Хаби АЛОНСО: «Он сыграл за Реал около 30 матчей. Ему нужно улучшить...»
Лига Чемпионов
Реал Мадрид
22.10.2025 22:00 – FT 1 : 0
Ювентус
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига чемпионов
23 октября 2025, 02:11 |
145
0

Хаби АЛОНСО: «Он сыграл за Реал около 30 матчей. Ему нужно улучшить...»

Наставник мадридского клуба – о победе над «Ювентусом», Беллингеме и Гюлере

23 октября 2025, 02:11 |
145
0
Хаби АЛОНСО: «Он сыграл за Реал около 30 матчей. Ему нужно улучшить...»
Getty Images/Global Images Ukraine. Хаби Алонсо

Мадридский «Реал» одолел итальянский «Ювентус» со счетом 1:0 в матче третьего тура Лиги чемпионов, который состоялся в среду, 22 октября.

После финального свистка главный тренер королевского клуба Хаби Алонсо поделился эмоциями после непростой победы на домашнем стадионе:

«Мы знали, что матч будет крайне напряженным. Победить было непросто. Мы начали очень хорошо, гол подарил нам лучшие моменты, и мы могли бы сделать счёт разгромным.

Мы очень довольны. Арда Гюлер постоянно совершенствуется. Он сыграл за этот клуб около 30 матчей, а ему всего 20 лет. Ему нужно улучшить такие вещи, как прессинг. Но у него так много талантов. Его прогресс в игре, темпе и то, куда я его поставлю на поле – на фланг или в центр, – зависит от многих факторов. Но я им доволен.

К концу матча «Ювентус» играл как минимум с тремя нападающими, поэтому я внёс изменения, чтобы это учесть. Но это Лига чемпионов. Мы защищали победу, были сложные моменты, но это совершенно нормально.

Джуд Беллингем провёл действительно полноценный матч, не говоря уже о голе. Мне очень понравилась его игра против «Хетафе» в воскресенье, и ещё больше сегодня, плюс его гол. Он дарит такие приятные ощущения, будучи конкурентоспособным и создавая опасные ситуации. Я рад за него.

Думаю, он игрок для центра поля. У него есть мастерство и инстинкты, чтобы быть в центре поля, но он также играет от штрафной до штрафной. Он один из самых разносторонних игроков в мире.

Во втором тайме мы увидели, как Джуд добился двух целей: его способности завершать атаки и создавать моменты в верхней части поля, но при этом он также мог отбирать мяч у ворот и направлять игру вперёд. В первом тайме нам не хватало пространства, но мы находили свободные зоны. Важно то, что Беллингем усердно работает и стремится продолжать учиться и развиваться», – сказал Алонсо.

По теме:
Энцо МАРЕСКА: «Забили игроки Челси, которые родились в 2006 и 2007 году»
Арне Слот отреагировал на разгромную победу Ливерпуля в Лиге чемпионов
Наставник Ювентуса: «Всегда тяжело играть против Реала на Бернабеу»
Лига чемпионов Реал Мадрид Реал - Ювентус Ювентус Хаби Алонсо Арда Гюлер Джуд Беллингем пресс-конференция
Николай Титюк Источник: УЕФА
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

КРАСЮК – о соперниках Усика: «Нищебродов покормит и засветит по ТВ»
Бокс | 22 октября 2025, 15:32 7
КРАСЮК – о соперниках Усика: «Нищебродов покормит и засветит по ТВ»
КРАСЮК – о соперниках Усика: «Нищебродов покормит и засветит по ТВ»

Промоутер не видит резона Усику выходить в ринг

Энрике отреагировал на сумасшедший матч ПСЖ, где Забарный получил красную
Футбол | 22 октября 2025, 07:58 1
Энрике отреагировал на сумасшедший матч ПСЖ, где Забарный получил красную
Энрике отреагировал на сумасшедший матч ПСЖ, где Забарный получил красную

Парижане разгромили «Байер» – 7:2

Реал – Ювентус – 1:0. Как Беллингем принес победу. Видеообзор матча
Футбол | 23.10.2025, 01:57
Реал – Ювентус – 1:0. Как Беллингем принес победу. Видеообзор матча
Реал – Ювентус – 1:0. Как Беллингем принес победу. Видеообзор матча
ШОВКОВСКИЙ – о матче с Самсунспором, кадровых потерях и очень тяжелой ночи
Футбол | 22.10.2025, 20:09
ШОВКОВСКИЙ – о матче с Самсунспором, кадровых потерях и очень тяжелой ночи
ШОВКОВСКИЙ – о матче с Самсунспором, кадровых потерях и очень тяжелой ночи
Энрике прокомментировал удаление и два пенальти от Забарного в матче ЛЧ
Футбол | 22.10.2025, 08:20
Энрике прокомментировал удаление и два пенальти от Забарного в матче ЛЧ
Энрике прокомментировал удаление и два пенальти от Забарного в матче ЛЧ
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Федецкий назвал команду, которая его больше всего сейчас удивляет в Украине
Федецкий назвал команду, которая его больше всего сейчас удивляет в Украине
21.10.2025, 00:28 1
Футбол
Георгий СУДАКОВ: «Моуриньо не понимает, что происходит в Украине»
Георгий СУДАКОВ: «Моуриньо не понимает, что происходит в Украине»
21.10.2025, 16:40 4
Футбол
В команде Усика назвали условие для боя с Мозесом Итаумой
В команде Усика назвали условие для боя с Мозесом Итаумой
22.10.2025, 00:40
Бокс
Фейерверк голов. Турнирная таблица после зрелищного вечера Лиги чемпионов
Фейерверк голов. Турнирная таблица после зрелищного вечера Лиги чемпионов
22.10.2025, 06:23 6
Футбол
Ротань поставил цель подписать игрока Динамо. Известна позиция киевлян
Ротань поставил цель подписать игрока Динамо. Известна позиция киевлян
22.10.2025, 07:58 10
Футбол
ВИДЕО. Реакция Луиса Энрике на удаление Забарного и победу в матче ЛЧ
ВИДЕО. Реакция Луиса Энрике на удаление Забарного и победу в матче ЛЧ
22.10.2025, 10:11 1
Футбол
Луис Энрике принял решение по Забарному после его провала в ЛЧ
Луис Энрике принял решение по Забарному после его провала в ЛЧ
22.10.2025, 14:10 7
Футбол
Оскар ДЕ ЛА ХОЙЯ: «Он точно выключит свет Теренсу Кроуфорду»
Оскар ДЕ ЛА ХОЙЯ: «Он точно выключит свет Теренсу Кроуфорду»
22.10.2025, 03:42
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем