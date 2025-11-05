Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Марсель – Аталанта. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
Лига чемпионов
Марсель – Аталанта. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов

Матч начнется 5 ноября в 22:00 по Киеву

Марсель – Аталанта. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
ФК Аталанта

В среду, 5 ноября состоится поединок 4-го тура основного этапа Лиги чемпионов между «Марселем» и «Аталантой». По киевскому времени игра начнется в 22:00.

Марсель

Французская команда не слишком стабильна в текущем сезоне. Тем не менее, «Марселю» за 11 игр Лиги 1 удалось получить 22 зачетных пункта, благодаря которым он занимает 2-ю строчку турнирной таблицы. «ПСЖ», находящийся на 1-м месте, опережает коллектив всего на 2 очка.

В 1-м туре основного этапа Лиги чемпионов французы 1:2 проиграли «Реалу». Впоследствии команда с таким же счетом уступила «Спортингу», однако смогла 4:0 разгромить «Аякс».

Аталанта

После ухода Гасперин коллектив находится далеко не в своей лучшей форме. За 10 туров Серии А бергамаски набрали всего 13 зачетных пунктов, благодаря которым сейчас находятся на 11-й строчке турнирной таблицы. От топ-6 коллектив отделяет 5 очков, а лидер «Наполи» опережает команду уже на 9 баллов.

В Лиге чемпионов итальянцы тоже буксуют. Сначала команда разгромно уступила «ПСЖ» (4:0), а затем потеряла очки со «Славией» (0:0) и одержала победу 2:1 над «Брюгге».

Личные встречи

Последний раз клубы играли между собой в полуфинале Лиги Европы в 2024 году. 1-я игра завершилась вничью 1:1, а во 2-й со счетом 3:0 победили итальянцы.

Интересные факты

  • «Аталанта» не одержала ни одной победы в последних 6-х играх. За это время на счету команды 5 ничьих и 1 поражение.
  • «Марсель» забил 25 голов в текущем сезоне Лиги 1 – лучший результат среди всех команд.
  • За 6 выездных игр этого сезона «Аталанта» одержала всего 1 победу.

Возможные стартовые составы

Марсель: Рульи – Гарсия, Иган-Райли, Павар, Мурилльо – Хойбьерг, О'Райлли – Пайшан, Гомес, Гринвуд – Обамеянг

Аталанта: Карнесекки – Коссуну, Гин, Дьимсити – Бернаскони, Пашалыч, Эдерсон, Белланова – Крстович, где Кеталере – Лукман

Прогноз

Я поставлю на тотал больше 2.5 с коэффициентом 1.67.

