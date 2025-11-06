Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Марсель – Аталанта – 0:1. Игра рукой, контратака, забитый мяч. Видео голов
Лига Чемпионов
Марсель
05.11.2025 22:00 – FT 0 : 1
Аталанта
Лига чемпионов
Марсель – Аталанта – 0:1. Игра рукой, контратака, забитый мяч. Видео голов

Итальянский клуб одолел соперника в матче четвертого тура Лиги чемпионов

Марсель – Аталанта – 0:1. Игра рукой, контратака, забитый мяч. Видео голов
Getty Images/Global Images Ukraine.

Итальянская «Аталанта» одолела французский «Марсель» со счетом 1:0 в матче четвертого тура Лиги чемпионов, который состоялся в среду, 5 ноября.

Клуб из Бергамо не воспользовался своим шансом в первом тайме, когда была возможность открыть счет – де Кетеларе не реализовал пенальти.

Во второй половине игры нигерийский нападающий Адемола Лукман забил в ворота хозяев, однако гол не был засчитан после просмотра VAR из-за офсайда. С третьей попытки «Аталанта» сумела выйти вперед после точного удара полузащитника Самарджича.

Стоит отметить, что перед голом гостей игрок «бергамасков» сыграл рукой в собственной штрафной, однако арбитр не назначил пенальти. В контратаке сразу после этого момента «Аталанта» и забила победный мяч.

Итальянский клуб набрал семь баллов и занимает 16-е место в турнирной таблице. «Марсель» разместился на 25-й позиции, имея в своем активе три очка.

Лига чемпионов. 4-й тур, 5 ноября

Марсель (Франция) – Аталанта (Италия) – 0:1

Гол: Самарджич, 89

Видеообзор матча:

События матча

90’
ГОЛ ! Мяч забил Лазар Самарджич (Аталанта).
