Итальянская «Аталанта» одолела французский «Марсель» со счетом 1:0 в матче четвертого тура Лиги чемпионов, который состоялся в среду, 5 ноября.

Клуб из Бергамо не воспользовался своим шансом в первом тайме, когда была возможность открыть счет – де Кетеларе не реализовал пенальти.

Во второй половине игры нигерийский нападающий Адемола Лукман забил в ворота хозяев, однако гол не был засчитан после просмотра VAR из-за офсайда. С третьей попытки «Аталанта» сумела выйти вперед после точного удара полузащитника Самарджича.

Стоит отметить, что перед голом гостей игрок «бергамасков» сыграл рукой в собственной штрафной, однако арбитр не назначил пенальти. В контратаке сразу после этого момента «Аталанта» и забила победный мяч.

Итальянский клуб набрал семь баллов и занимает 16-е место в турнирной таблице. «Марсель» разместился на 25-й позиции, имея в своем активе три очка.

Лига чемпионов. 4-й тур, 5 ноября

Марсель (Франция) – Аталанта (Италия) – 0:1

Гол: Самарджич, 89

Видеообзор матча: