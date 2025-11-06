Марсель – Аталанта – 0:1. Игра рукой, контратака, забитый мяч. Видео голов
Итальянский клуб одолел соперника в матче четвертого тура Лиги чемпионов
Итальянская «Аталанта» одолела французский «Марсель» со счетом 1:0 в матче четвертого тура Лиги чемпионов, который состоялся в среду, 5 ноября.
Клуб из Бергамо не воспользовался своим шансом в первом тайме, когда была возможность открыть счет – де Кетеларе не реализовал пенальти.
Во второй половине игры нигерийский нападающий Адемола Лукман забил в ворота хозяев, однако гол не был засчитан после просмотра VAR из-за офсайда. С третьей попытки «Аталанта» сумела выйти вперед после точного удара полузащитника Самарджича.
Стоит отметить, что перед голом гостей игрок «бергамасков» сыграл рукой в собственной штрафной, однако арбитр не назначил пенальти. В контратаке сразу после этого момента «Аталанта» и забила победный мяч.
Итальянский клуб набрал семь баллов и занимает 16-е место в турнирной таблице. «Марсель» разместился на 25-й позиции, имея в своем активе три очка.
Лига чемпионов. 4-й тур, 5 ноября
Марсель (Франция) – Аталанта (Италия) – 0:1
Гол: Самарджич, 89
Видеообзор матча:
События матча
