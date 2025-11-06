Аталанта вырвала победу у Марселя в поединке Лиги чемпионов

В среду, 5 ноября, состоялся матч четвертого тура основного этапа Лиги чемпионов, в котором встретились «Марсель» и «Аталанта».

Поединок прошел на стадионе «Велодром» в Марселе и завершился победой гостей со счетом 1:0.

Казалось, что игра завершится нулевой ничьей, однако победный гол для «Аталанты» на 89-й минуте забил Лазар Самарджич.

После четырех туров «Марсель» имеет в своем активе 3 очка, тогда как «Аталанта» опережает соперника на три балла.

Следующий матч в Лиге чемпионов «Марсель» проведет 25 ноября против «Ньюкасла», а «Аталанта» днем позже сыграет с «Айнтрахтом».

Лига чемпионов. 4-й тур, 5 ноября.

Марсель – Аталанта – 0:1

Голы: Самарджич, 89.