Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Аталанта вырвала победу у Марселя в поединке Лиги чемпионов
Лига Чемпионов
Марсель
05.11.2025 22:00 – FT 0 : 1
Аталанта
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига чемпионов
06 ноября 2025, 00:01 |
81
0

Аталанта вырвала победу у Марселя в поединке Лиги чемпионов

Состоялся матч четвертого тура основного этапа Лиги чемпионов

06 ноября 2025, 00:01 |
81
0
Аталанта вырвала победу у Марселя в поединке Лиги чемпионов
Getty Images/Global Images Ukraine. Марсель – Аталанта

В среду, 5 ноября, состоялся матч четвертого тура основного этапа Лиги чемпионов, в котором встретились «Марсель» и «Аталанта».

Поединок прошел на стадионе «Велодром» в Марселе и завершился победой гостей со счетом 1:0.

Казалось, что игра завершится нулевой ничьей, однако победный гол для «Аталанты» на 89-й минуте забил Лазар Самарджич.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

После четырех туров «Марсель» имеет в своем активе 3 очка, тогда как «Аталанта» опережает соперника на три балла.

Следующий матч в Лиге чемпионов «Марсель» проведет 25 ноября против «Ньюкасла», а «Аталанта» днем позже сыграет с «Айнтрахтом».

Лига чемпионов. 4-й тур, 5 ноября.

Марсель – Аталанта – 0:1

Голы: Самарджич, 89.

По теме:
Энцо МАРЕСКА: «Мы его потеряли. Этот футболист не сможет еще долго играть»
Итоги 4-го тура. Как выглядит таблица Лиги чемпионов на экваторе турнира
Хет-трик Осимхена. Галатасарай уничтожил Аякс в Лиге чемпионов
Марсель Аталанта Лига чемпионов Лазар Самарджич
Дмитрий Олийченко
Дмитрий Олийченко Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Экс-суперник Динамо Пафос создал большую сенсацию в матче Лиги чемпионов
Футбол | 05 ноября 2025, 21:40 18
Экс-суперник Динамо Пафос создал большую сенсацию в матче Лиги чемпионов
Экс-суперник Динамо Пафос создал большую сенсацию в матче Лиги чемпионов

Киприоты обыграли «Вильярреал»

ФОТО. Последние штрихи: подготовка Зриньски к матчу с Динамо
Футбол | 06 ноября 2025, 00:11 0
ФОТО. Последние штрихи: подготовка Зриньски к матчу с Динамо
ФОТО. Последние штрихи: подготовка Зриньски к матчу с Динамо

Смотрите фотогалерею тренировки соперника киевлян от Sport.ua

Рома нашла новый клуб для Довбика и начала переговоры
Футбол | 05.11.2025, 09:44
Рома нашла новый клуб для Довбика и начала переговоры
Рома нашла новый клуб для Довбика и начала переговоры
Итоговый турнир WTA 2025: расписание и результаты матчей
Теннис | 05.11.2025, 18:05
Итоговый турнир WTA 2025: расписание и результаты матчей
Итоговый турнир WTA 2025: расписание и результаты матчей
УАЙТ: «Если Усик его победит, то станет величайшим за последние 20 лет»
Бокс | 05.11.2025, 04:22
УАЙТ: «Если Усик его победит, то станет величайшим за последние 20 лет»
УАЙТ: «Если Усик его победит, то станет величайшим за последние 20 лет»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
В УЕФА отличились позорным поступком в отношении сборной Украины
В УЕФА отличились позорным поступком в отношении сборной Украины
04.11.2025, 06:45 19
Футбол
Красюк рассказал, сколько реально зарабатывает Усик на боях. Цифра удивит
Красюк рассказал, сколько реально зарабатывает Усик на боях. Цифра удивит
05.11.2025, 07:42 2
Бокс
Бавария и Арсенал – на вершине. Таблица ЛЧ после шоу в Париже и Ливерпуле
Бавария и Арсенал – на вершине. Таблица ЛЧ после шоу в Париже и Ливерпуле
05.11.2025, 06:23 8
Футбол
У Усика готовы забрать титул. Известно, кто подерется за пояс украинца
У Усика готовы забрать титул. Известно, кто подерется за пояс украинца
05.11.2025, 05:55 1
Бокс
Матч имени Луиса Диаса. Бавария выстояла вдесятером против ПСЖ
Матч имени Луиса Диаса. Бавария выстояла вдесятером против ПСЖ
05.11.2025, 00:06 15
Футбол
Кроуфорд готов провести безумный бой за 200 миллионов долларов
Кроуфорд готов провести безумный бой за 200 миллионов долларов
05.11.2025, 02:02
Бокс
Маркевич обратился к Попову после поражения Динамо от Шахтера
Маркевич обратился к Попову после поражения Динамо от Шахтера
04.11.2025, 08:33 5
Футбол
Ребров выбрал 25 игроков на матчи сборной Украины против Франции и Исландии
Ребров выбрал 25 игроков на матчи сборной Украины против Франции и Исландии
04.11.2025, 10:10 107
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем