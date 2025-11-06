Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  ДЕ ДЗЕРБИ: Может, плохо знаю правила. Мы проиграли Реалу в похожей ситуации
Лига Чемпионов
Марсель
05.11.2025 22:00 – FT 0 : 1
Аталанта
Лига чемпионов
ДЕ ДЗЕРБИ: Может, плохо знаю правила. Мы проиграли Реалу в похожей ситуации

Наставник Марселя высказался после поражения Аталанте в матче Лиги чемпионов

ДЕ ДЗЕРБИ: Может, плохо знаю правила. Мы проиграли Реалу в похожей ситуации
Getty Images/Global Images Ukraine. Роберто Де Дзерби

Наставник французского Марселя Роберто Де Дзерби провел пресс-конференцию после поражения Аталанте (0:1) в матче четвертого тура Лиги чемпионов 2025/26:

– Как вы оцениваете последний эпизод в матче, из-за которого Марсель все-таки проиграл Аталанте?

– Я не арбитр и, возможно, плохо знаю правила, так что не могу вам точно сказать. Но у меня хорошая память, и я помню, что мы проиграли матч в Мадриде [1:2, 16 сентября] в похожей ситуации. Вот что я об этом думаю.

– Помимо этого конкретного инцидента, что вы думаете об игре вашей команды?

Первые 20 минут мы были не очень хороши. Потом мы стали лучше, нам было тяжело, как это обычно бывает против хорошей команды. Многие игроки, которые сейчас играют за Аталанту, выиграли с ней Лигу Европы два года назад. Мы знали, что будет трудно, но я не думаю, что мы сыграли плохо.

Это был не наш лучший матч, вот и все. Мы проиграли три матча Лиги чемпионов, и каждый раз странным образом. В Мадриде язык другой, но правила должны быть одинаковыми. Однако, похоже, и правила тоже меняются. В Лиссабоне [1:2 против Спортинга, 22 октября], будь мы 11 на 11, мы бы не проиграли и, вероятно, даже выиграли бы.

– Вы все еще надеетесь выйти в плей-офф?

– Конечно, я убежден, что мы еще можем пройти. Нам осталось четыре матча. В прошлом году было много команд, которые испытывали трудности после четырех игр, и одна из них в итоге выиграла трофей [ПСЖ]. Я никогда не думал, что у нас будет 12 очков после четырех матчей.

Видеообзор матча Марсель – Аталанта (0:1)

События матча

90’
ГОЛ ! Мяч забил Лазар Самарджич (Аталанта).
Роберто Де Дзерби пресс-конференция Марсель Аталанта Лига чемпионов
Даниил Агарков Источник: L'Equipe
