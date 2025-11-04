4 ноября на Альянц Стэдиум пройдет матч 4-го тура основного раунда Лиги чемпионов, в котором Ювентус встретится со Спортинг Лиссабон. Поединок начнется в 22:00 по киевскому времени.

Ювентус

Команда в 2024-м году при победе в кубке страны стала третьей в Серии А. Но при этом все равно прогнали Аллегри. Тогда переманили из Болоньи Тиаго Мотту - но тот продержался чуть больше полугода, и был уволен практически с позором. Тудор, с одной стороны, тогда выполнил задачу-минимум, заняв четвертое место.

С другой, ничего больше не показал, и откровенно не справился с кризисом, что разрастался в новом сезоне. В итоге уже в октябре его уволили - после восьми матчей без побед и трех поражений. И сразу после этого закончили 3:1 с Удинезе. А дальше полноценным наставником стал Спаллетти. С Кремонезе его новые подопечные выиграли, пусть и минимально, 2:1.

В Лиге чемпионов пока что у итальянцев не было побед. Сначала они дома вырвали ничью с Боруссией, за счет двух голов сопернику из Дортмунда на 90+ минутах. Потом уже сам клуб упустил пару очков, позволив Вильярреалу сровнять на 2:2 перед финальным свистком.

Спортинг Лиссабон

Клуб при Рубене Амориме смог подняться на первое место на национальном уровне. И, хотя год назад молодого наставника переманили в Манчестер Юнайтед, все равно удалось оформить золотой дубль. Правда, при этом Трубин со своей Бенфикой отобрал хотя бы Кубок Лиги. Сейчас еще и Порту заметно ожил.

При этом в Лиге чемпионов получилось стартовать с уверенной победы - что было легко, ведь в соперниках оказался дебютирующий Кайрат. Потом, правда, было поражение, от Наполи, на выезде. Первыми пропустили и от Марселя, но дальше соперник остался в меньшинстве, и его получилось дожать до победных 2:1.

Статистика личных встреч

Что в 2017-м, что в 2023-м году Ювентус побеждал дома, после чего ограничивался ничьей.

Прогноз

Букмекерские конторы верят, что итальянцы продолжат наметившуюся успешную серию. Они явно получили импульс от тренерской рокировки - ставим на победу хозяев арены (коэффициент - 1,98).