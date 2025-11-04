Обмен уколами. Ювентус с голом Влаховича сыграл вничью со Спортингом в ЛЧ

У матчі 4-го туру Ліги чемпіонів туринський «Ювентус» зіграв унічию зі «Спортінгом» (1:1).

Поєдинок на «Альянц Стедіум» видався напруженим, було багато боротьби.

Португальці відкрили рахунок уже на 12-й хвилині. Максіміліано Араухо вдало замкнув передачу Трінкау.

Але господарі швидко відновили паритет: на 34-й хвилині Душан Влахович забив після пасу Хефрена Тюрама.

Суперники поділили очки. Юве набрав 3 бали, а Спортінг має 7 пунктів

Ліга чемпіонів. 4-й тур, 4 листопада 2025

Ювентус – Спортінг – 1:1

Голи: Душан Влахович, 34 – Максіміліано Араухо, 12