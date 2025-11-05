В матче 4-го тура Лиги чемпионов туринский Ювентус сыграл вничью со Спортингом (1:1).

Команды обменялись забитыми голами в первом тайме.

На 12-й минуте у гостей Максимилиано Араухо замкнул передачу Тринкау.

На 34-й минуте у хозяев поля Душан Влахович забил после паса Хефрена Тюрама.

Лига чемпионов. 4-й тур, 4 ноября 2025

Ювентус (Италия) – Спортинг (Португалия) – 1:1

Голы: Душан Влахович, 34 – Максимилиано Араухо, 12

Видео голов и обзор матча