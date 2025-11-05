Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Ювентус – Спортинг – 1:1. Как забил Влахович. Видео голов и обзор матча
Лига Чемпионов
Ювентус
04.11.2025 22:00 – FT 1 : 1
Спортинг Лиссабон
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига чемпионов
05 ноября 2025, 01:37 | Обновлено 05 ноября 2025, 02:21
126
0

Ювентус – Спортинг – 1:1. Как забил Влахович. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча 4-го тура Лиги чемпионов

05 ноября 2025, 01:37 | Обновлено 05 ноября 2025, 02:21
126
0
Ювентус – Спортинг – 1:1. Как забил Влахович. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

В матче 4-го тура Лиги чемпионов туринский Ювентус сыграл вничью со Спортингом (1:1).

Команды обменялись забитыми голами в первом тайме.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

На 12-й минуте у гостей Максимилиано Араухо замкнул передачу Тринкау.

На 34-й минуте у хозяев поля Душан Влахович забил после паса Хефрена Тюрама.

Лига чемпионов. 4-й тур, 4 ноября 2025

Ювентус (Италия) – Спортинг (Португалия) – 1:1

Голы: Душан Влахович, 34 – Максимилиано Араухо, 12

Видео голов и обзор матча

События матча

34’
ГОЛ ! Мяч забил Душан Влахович (Ювентус), асcист Кефрен Тюрам-Юльен.
12’
ГОЛ ! Мяч забил Максимилиано Араухо (Спортинг Лиссабон), асcист Франсишку Тринкан.
По теме:
Олимпиакос – ПСВ – 1:1. Яремчук следил со скамейки. Видео голов и обзор
Манчестер Сити – Боруссия Дортмунд. Текстовая трансляция матча
Бавария и Арсенал – на вершине. Таблица ЛЧ после шоу в Париже и Ливерпуле
Ювентус Спортинг Лиссабон видео голов и обзор Лига чемпионов Хефрен Тюрам Франсишку Тринкау Душан Влахович Максимилиано Араухо
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Шахтер про судейство: «Гол Динамо – из офсайда, а Ярмоленко душит Бондаря»
Футбол | 04 ноября 2025, 18:21 56
Шахтер про судейство: «Гол Динамо – из офсайда, а Ярмоленко душит Бондаря»
Шахтер про судейство: «Гол Динамо – из офсайда, а Ярмоленко душит Бондаря»

Палкин высказался по теме работы арбитров

В УЕФА отличились позорным поступком в отношении сборной Украины
Футбол | 04 ноября 2025, 06:45 16
В УЕФА отличились позорным поступком в отношении сборной Украины
В УЕФА отличились позорным поступком в отношении сборной Украины

На футболку запрещено наносить лозунг: «Украина превыше всего»

Суркис выступил с официальным заявлением после матча Динамо с Шахтером
Футбол | 04.11.2025, 11:40
Суркис выступил с официальным заявлением после матча Динамо с Шахтером
Суркис выступил с официальным заявлением после матча Динамо с Шахтером
Склоним головы. Боксер, равнявшийся на Усика, погиб в Серебрянском лесу
Война | 04.11.2025, 09:00
Склоним головы. Боксер, равнявшийся на Усика, погиб в Серебрянском лесу
Склоним головы. Боксер, равнявшийся на Усика, погиб в Серебрянском лесу
Буде-Глимт – Монако – 0:1. Гол-красавец и удаление. Видео гола и обзор
Футбол | 05.11.2025, 01:43
Буде-Глимт – Монако – 0:1. Гол-красавец и удаление. Видео гола и обзор
Буде-Глимт – Монако – 0:1. Гол-красавец и удаление. Видео гола и обзор
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Динамо после поражения от Шахтера усилится игроком сборной Украины
Динамо после поражения от Шахтера усилится игроком сборной Украины
04.11.2025, 09:02 1
Футбол
ВИДЕО. Приложился с лета! Малиновский забил шикарный гол за Дженоа
ВИДЕО. Приложился с лета! Малиновский забил шикарный гол за Дженоа
03.11.2025, 19:56 4
Футбол
Итоговый турнир WTA 2025: расписание и результаты матчей
Итоговый турнир WTA 2025: расписание и результаты матчей
04.11.2025, 23:39 8
Теннис
Маркевич обратился к Попову после поражения Динамо от Шахтера
Маркевич обратился к Попову после поражения Динамо от Шахтера
04.11.2025, 08:33 5
Футбол
Арда ТУРАН: «Этот футболист Динамо проявил себя, как пародия»
Арда ТУРАН: «Этот футболист Динамо проявил себя, как пародия»
03.11.2025, 08:13 18
Футбол
Это сто процентов. Красюк рассказал, вернется ли Владимир Кличко в бокс
Это сто процентов. Красюк рассказал, вернется ли Владимир Кличко в бокс
03.11.2025, 01:14
Бокс
В УАФ выступили с заявлением по поводу скандала в матче Шахтер – Динамо
В УАФ выступили с заявлением по поводу скандала в матче Шахтер – Динамо
03.11.2025, 19:50 219
Футбол
Определена первая полуфиналистка Итогового турнира WTA 2025
Определена первая полуфиналистка Итогового турнира WTA 2025
03.11.2025, 20:27
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем