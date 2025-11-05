04.11.2025 22:00 – FT 1 : 1
Лига чемпионов05 ноября 2025, 01:37 | Обновлено 05 ноября 2025, 02:21
Ювентус – Спортинг – 1:1. Как забил Влахович. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор матча 4-го тура Лиги чемпионов
В матче 4-го тура Лиги чемпионов туринский Ювентус сыграл вничью со Спортингом (1:1).
Команды обменялись забитыми голами в первом тайме.
На 12-й минуте у гостей Максимилиано Араухо замкнул передачу Тринкау.
На 34-й минуте у хозяев поля Душан Влахович забил после паса Хефрена Тюрама.
Лига чемпионов. 4-й тур, 4 ноября 2025
Ювентус (Италия) – Спортинг (Португалия) – 1:1
Голы: Душан Влахович, 34 – Максимилиано Араухо, 12
Видео голов и обзор матча
События матча
34’
ГОЛ ! Мяч забил Душан Влахович (Ювентус), асcист Кефрен Тюрам-Юльен.
12’
ГОЛ ! Мяч забил Максимилиано Араухо (Спортинг Лиссабон), асcист Франсишку Тринкан.
