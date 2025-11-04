Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Лига Чемпионов
Будё-Глимт
04.11.2025 22:00 - : -
Монако
Лига чемпионов
Буде-Глимт – Монако. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов

Матч начнется 4 ноября в 22:00 по Киеву

Буде-Глимт – Монако. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
ФК Монако

Во вторник, 4 ноября состоится поединок 4-го тура основного этапа Лиги чемпионов между «Буде-Глимт» и «Монако». По киевскому времени игра начнется в 22:00.

Буде-Глимт

Действующие чемпионы Норвегии проводят довольно неплохой сезон. После 27 матчей текущего сезона национальной лиги коллектив имеет на счету 61 очко и занимает 2-е место турнирной таблицы. За 3 игры до завершения турнира «Буде-Глимт» отстает от лидера на 1 зачетный пункт. В кубке страны «Буде-Глимт» дошел до 1/8 финала, где скоро встретится с «Мольде».

В Лигу чемпионов норвежцы попали после победы над австрийским «Штурмом» в финале квалификации. На основном этапе турнира коллективу удалось сыграть вничью со «Славией» и «Тоттенхэмом», однако в 3-м раунде команда все же уступила «Галатасараю», из-за чего имеет всего 2 очка на счету.

Монако

Монегаски в текущем сезоне также не отстают. По результатам 11 туров Лиги 1 нв счета команды есть 20 зачетных пунктов, позволяющих ей занимать 5-ю строчку турнирной таблицы. От лидера, ПСЖ, «Монако» на данный момент отделяет 4 балла. Путешествие коллектива в Кубке Франции пока не началось.

В Лиге чемпионов «Монако» немного буксует. В 1-м туре коллектив разгромно уступил «Брюгге» (4:1), а затем поделил очки с «Ман Сити» и «Тоттенхемом». С 2 набранными баллами клуб занимает 27-е место турнирной таблицы Лиги чемпионов.

Личные встречи

Клубы еще ни разу не играли между собой в официальных играх.

Интересные факты

  • Беспроигрышная домашняя серия «Буде-Глимт» продолжается уже 9 игр подряд.
  • «Монако» забило 23 гола в текущем сезоне Лиги 1 – 2-й лучший результат среди всех команд.
  • «Буде-Глимт» в свою очередь забил 73 гола в текущем сезоне чемпионата Норвегии – лучший результат среди всех команд.

Возможные стартовые составы

Буде-Глимт: Хайкин – Бьоркан, Алесами, Бйортуфт, Шеволд – Фет, Берг, Эвьен – Гауге, Гег, Акленн

Монако: Кон – Энрике, Салису, Керер – Уаттара, Кулибали, Головин, Тезе – Минамино, Аклиуш – Балогун

Прогноз

Я поставлю на тотал больше 2.5 с коэффициентом 1.48.

Прогноз Sport.ua
Будё-Глимт
4 ноября 2025 -
22:00
Монако
По теме:
ПСЖ – Бавария. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
Арне СЛОТ: «Хаби Алонсо выполняет невероятную работу»
Славия – Арсенал. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
