Гол-красавец и красная карточка. Монако на выезде обыграл Буде-Глимт

4 ноября в рамках 4-го тура основного этапа Лиги чемпионов норвежский «Буде-Глимт» принимал французский «Монако».

Игра состоялась на стадионе «Аспмира» в Буде (Норвегия).

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Первый тайм прошел при небольшом преимуществе «Монако», который меньше контролировал мяч, но проводил более острые атаки. А на 43-й минуте вышел вперед благодаря голу Балогуна, который ударом с острого угла попал в девятку ворот соперника.

Во втором тайме «Буде-Глимт» много атаковал, создавал моменты, но не реализовывал их. Несколько раз «монегасков» выручал Кен, а иногда и сами норвежцы не попадали в ворота. А на 82-й минуте хозяева остались в меньшинстве из-за грубого фола Гундерсена, который после просмотра VAR получил прямую красную карточку.

После этого «Монако» спокойно довел матч до первой в сезоне победы в Лиге чемпионов, благодаря которой с пятью очками в активе поднялся на 18-е место в турнирной таблице. В то же время «Буде-Глимт» все еще без побед в самом престижном турнире Европы и с двумя очками занимает 27-е место в таблице.

Лига чемпионов. Основной раунд. 4 тур, 4 ноября

Буде-Глимт – Монако – 0:1

Гол: Балогун, 43

Красная карточка: Гундерсен, 82

Фотогалерея