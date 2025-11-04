Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Гол-красавец и красная карточка. Монако на выезде обыграл Буде-Глимт
Лига Чемпионов
Будё-Глимт
04.11.2025 22:00 – FT 0 : 1
Монако
Лига чемпионов
04 ноября 2025, 23:55 | Обновлено 05 ноября 2025, 00:19
Гол-красавец и красная карточка. Монако на выезде обыграл Буде-Глимт

Французы одержали первую победу в сезоне Лиги чемпионов

Getty Images/Global Images Ukraine

4 ноября в рамках 4-го тура основного этапа Лиги чемпионов норвежский «Буде-Глимт» принимал французский «Монако».

Игра состоялась на стадионе «Аспмира» в Буде (Норвегия).

Первый тайм прошел при небольшом преимуществе «Монако», который меньше контролировал мяч, но проводил более острые атаки. А на 43-й минуте вышел вперед благодаря голу Балогуна, который ударом с острого угла попал в девятку ворот соперника.

Во втором тайме «Буде-Глимт» много атаковал, создавал моменты, но не реализовывал их. Несколько раз «монегасков» выручал Кен, а иногда и сами норвежцы не попадали в ворота. А на 82-й минуте хозяева остались в меньшинстве из-за грубого фола Гундерсена, который после просмотра VAR получил прямую красную карточку.

После этого «Монако» спокойно довел матч до первой в сезоне победы в Лиге чемпионов, благодаря которой с пятью очками в активе поднялся на 18-е место в турнирной таблице. В то же время «Буде-Глимт» все еще без побед в самом престижном турнире Европы и с двумя очками занимает 27-е место в таблице.

Лига чемпионов. Основной раунд. 4 тур, 4 ноября

Буде-Глимт – Монако – 0:1

Гол: Балогун, 43

Красная карточка: Гундерсен, 82

Фотогалерея

Монако Лига чемпионов Буде-Глимт
Иван Чирко
Иван Чирко Sport.ua
