Гол-красавец и красная карточка. Монако на выезде обыграл Буде-Глимт
Французы одержали первую победу в сезоне Лиги чемпионов
4 ноября в рамках 4-го тура основного этапа Лиги чемпионов норвежский «Буде-Глимт» принимал французский «Монако».
Игра состоялась на стадионе «Аспмира» в Буде (Норвегия).
Первый тайм прошел при небольшом преимуществе «Монако», который меньше контролировал мяч, но проводил более острые атаки. А на 43-й минуте вышел вперед благодаря голу Балогуна, который ударом с острого угла попал в девятку ворот соперника.
Во втором тайме «Буде-Глимт» много атаковал, создавал моменты, но не реализовывал их. Несколько раз «монегасков» выручал Кен, а иногда и сами норвежцы не попадали в ворота. А на 82-й минуте хозяева остались в меньшинстве из-за грубого фола Гундерсена, который после просмотра VAR получил прямую красную карточку.
После этого «Монако» спокойно довел матч до первой в сезоне победы в Лиге чемпионов, благодаря которой с пятью очками в активе поднялся на 18-е место в турнирной таблице. В то же время «Буде-Глимт» все еще без побед в самом престижном турнире Европы и с двумя очками занимает 27-е место в таблице.
Лига чемпионов. Основной раунд. 4 тур, 4 ноября
Буде-Глимт – Монако – 0:1
Гол: Балогун, 43
Красная карточка: Гундерсен, 82
