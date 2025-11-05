Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Буде-Глимт – Монако – 0:1. Гол-красавец и удаление. Видео гола и обзор
Лига Чемпионов
Будё-Глимт
04.11.2025 22:00 – FT 0 : 1
Монако
Лига чемпионов
05 ноября 2025, 01:43 | Обновлено 05 ноября 2025, 01:46
Буде-Глимт – Монако – 0:1. Гол-красавец и удаление. Видео гола и обзор

Смотрите видеообзор матча четвертого тура Лиги чемпионов 2025/26

Буде-Глимт – Монако – 0:1. Гол-красавец и удаление. Видео гола и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

У вторник, 4 ноября, проходил матч четвертого тура Лиги чемпионов 2025/26 между норвежским «Буде-Глимт» и французским «Монако».

Игра проходила на стадионе Аспмира в Буде (Норвегия).

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Единственным голом в матче на 43-й минуте отличился Флориан Балогун, который ударом с острого угла отправил мяч в ближнюю девятку ворот соперника.

А на 83-й минуте хозяева остались в меньшинстве из-за грубого фола Гундерсена, который после просмотра VAR получил прямую красную карточку.

Лига чемпионов. Основной раунд. 4 тур, 4 ноября

Буде-Глимт – Монако – 0:1

Гол: Балогун, 43

Красная карточка: Гундерсен, 82

Видеообзор матча

События матча

81’
Йостейн Гундерсен (Будё-Глимт) получает красную карточку.
43’
ГОЛ ! Мяч забил Фоларин Балогун (Монако), асcист Магнес Аклиуш.
Иван Чирко
Иван Чирко Sport.ua
