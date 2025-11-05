Буде-Глимт – Монако – 0:1. Гол-красавец и удаление. Видео гола и обзор
Смотрите видеообзор матча четвертого тура Лиги чемпионов 2025/26
У вторник, 4 ноября, проходил матч четвертого тура Лиги чемпионов 2025/26 между норвежским «Буде-Глимт» и французским «Монако».
Игра проходила на стадионе Аспмира в Буде (Норвегия).
Единственным голом в матче на 43-й минуте отличился Флориан Балогун, который ударом с острого угла отправил мяч в ближнюю девятку ворот соперника.
А на 83-й минуте хозяева остались в меньшинстве из-за грубого фола Гундерсена, который после просмотра VAR получил прямую красную карточку.
Лига чемпионов. Основной раунд. 4 тур, 4 ноября
Буде-Глимт – Монако – 0:1
Гол: Балогун, 43
Красная карточка: Гундерсен, 82
Видеообзор матча
События матча
