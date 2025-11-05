Буде-Глимт – Монако – 0:1. Гол-красавец и удаление. Видео гола и обзор

У вторник, 4 ноября, проходил матч четвертого тура Лиги чемпионов 2025/26 между норвежским «Буде-Глимт» и французским «Монако».

Игра проходила на стадионе Аспмира в Буде (Норвегия).

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Единственным голом в матче на 43-й минуте отличился Флориан Балогун, который ударом с острого угла отправил мяч в ближнюю девятку ворот соперника.

А на 83-й минуте хозяева остались в меньшинстве из-за грубого фола Гундерсена, который после просмотра VAR получил прямую красную карточку.

Лига чемпионов. Основной раунд. 4 тур, 4 ноября

Буде-Глимт – Монако – 0:1

Гол: Балогун, 43

Красная карточка: Гундерсен, 82

Видеообзор матча