Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Интер – Кайрат. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
Лига Чемпионов
Интер Милан
05.11.2025 22:00 - : -
Кайрат
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига чемпионов
05 ноября 2025, 13:25 |
96
1

Интер – Кайрат. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов

Поединок состоится 5 ноября и начнется в 22:00 по Киеву

05 ноября 2025, 13:25 |
96
1 Comments
Интер – Кайрат. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
Getty Images/Global Images Ukraine

5 ноября на Джузеппе Меацца пройдет матч 4-го тура основного раунда Лиги чемпионов, в котором Интер встретится с Кайратом. Поединок начнется в 22:00 по киевскому времени.

Интер

Команда как раз финалом еврокубка заканчивал прошлый сезон - и проиграл, причем 0-5. Это была уже очередная неудача в 2024/2025, после Суперкубка, Серии А и Коппы Италиа. Так закончился успешный в целом отрезок, когда главным тренером был Симоне Индзаги. Его сменил Киву, и справляется неплохо, пусть и не хватая звезд с неба. Летом итальянцы вышли в плей-офф клубного чемпионата мира, но потом сразу вылетели, а в Серии А сейчас отстают только от Наполи, причем минимально: 21 очко (как и у Милана с Ромой) против 22.

Где получается без вопросов, это в Лиге чемпионов. Размявшись в Амстердаме с Аяксом, которого сухо победили 2:0, потом продолжили уже разгромами: 3:0 дома с пражской Славией, 4:0 в гостях у Роял Юниона.

Кайрат

Клуб - исторический гранд казахского футбола. Причем он сумел снова вернуться на вершину. В 2024-м году снова получилось стать чемпионом. И в октябре выиграли драматичную гонку, удержав в крайнем туре ничью дома с Астаной, а с ней - и двухочковое преимущество над ней.

При этом 2025-й стал для подопечных Уразбахтина невероятно успешным. В Лиге чемпионов они последовательно прошли в летней квалификации Олимпию, КуПС и Слован Братислава, после чего с Селтиком оба поединка принесли нулевую ничью, и все решилось в серии пенальти - в пользу аутсайдера. Основной раунд дебютант начинал с пары разгромных поражений, от Спортинга в Лиссабоне (1:4 в гостях) и мадридского Реала (0:5 дома), но в прошлом туре получилось добыть историческое, первое очко. Хотя результат противоречивый: Пафос, другой новичок, остался вдесятером на четвертой минуте, и все равно отстоял нулевую ничью.

Статистика личных встреч

Впервые такие гости приезжают в Милан.

Прогноз

Букмекерские конторы не верят, что тут хозяева могут потерять очки. Ставим на то, что итальянцы выиграют с форой -3 гола (коэффициент - 1,68).

Прогноз Sport.ua
Интер Милан
5 ноября 2025 -
22:00
Кайрат
Фора Интера (-3) 1.68 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 433 от 13.12.2022
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
По теме:
Нойер отреагировал на жуткую травму Хакими: «Фол не тянул на красную»
Бенфика – Байер. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
Ньюкасл – Атлетик. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
Интер Милан Кайрат Алматы Лига чемпионов прогнозы прогнозы на футбол
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Бавария и Арсенал – на вершине. Таблица ЛЧ после шоу в Париже и Ливерпуле
Футбол | 05 ноября 2025, 06:23 8
Бавария и Арсенал – на вершине. Таблица ЛЧ после шоу в Париже и Ливерпуле
Бавария и Арсенал – на вершине. Таблица ЛЧ после шоу в Париже и Ливерпуле

Вечером 4 ноября состоялись матчи 4-го тура Лиги чемпионов УЕФА 2025/26

Матч имени Луиса Диаса. Бавария выстояла вдесятером против ПСЖ
Футбол | 05 ноября 2025, 00:06 14
Матч имени Луиса Диаса. Бавария выстояла вдесятером против ПСЖ
Матч имени Луиса Диаса. Бавария выстояла вдесятером против ПСЖ

Мюнхенцы продолжают побеждать в этом сезоне

Футбол на войне: латиноамериканские игроки видят в Украине ворота в Европу
Футбол | 05.11.2025, 11:45
Футбол на войне: латиноамериканские игроки видят в Украине ворота в Европу
Футбол на войне: латиноамериканские игроки видят в Украине ворота в Европу
Голкипер сборной Украины был вынужден покинуть Челси из-за бюрократии
Футбол | 05.11.2025, 13:17
Голкипер сборной Украины был вынужден покинуть Челси из-за бюрократии
Голкипер сборной Украины был вынужден покинуть Челси из-за бюрократии
ШУФРИЧ: «Мне радостно, что Шахтер закрыл ему рот. Пора менять вид спорта»
Футбол | 04.11.2025, 19:39
ШУФРИЧ: «Мне радостно, что Шахтер закрыл ему рот. Пора менять вид спорта»
ШУФРИЧ: «Мне радостно, что Шахтер закрыл ему рот. Пора менять вид спорта»
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Saar
Інтер з кожною грою забивав на один гол більше. По ходу тут 5-0
Ответить
0
Популярные новости
Суркис выступил с официальным заявлением после матча Динамо с Шахтером
Суркис выступил с официальным заявлением после матча Динамо с Шахтером
04.11.2025, 11:40 100
Футбол
У Усика готовы забрать титул. Известно, кто подерется за пояс украинца
У Усика готовы забрать титул. Известно, кто подерется за пояс украинца
05.11.2025, 05:55 1
Бокс
Саленко дал совет Суркису, кому в Динамо нужно указать на дверь
Саленко дал совет Суркису, кому в Динамо нужно указать на дверь
03.11.2025, 09:14 7
Футбол
Мирон Маркевич прокомментировал игру Ярмоленко в матче с Шахтером
Мирон Маркевич прокомментировал игру Ярмоленко в матче с Шахтером
03.11.2025, 13:41 7
Футбол
Чудо-гол от Малиновского. Дженоа вырвал победу в матче-триллере
Чудо-гол от Малиновского. Дженоа вырвал победу в матче-триллере
03.11.2025, 21:31 2
Футбол
Защитник Шахтера прокомментировал стычку с Ярмоленко
Защитник Шахтера прокомментировал стычку с Ярмоленко
03.11.2025, 09:34 3
Футбол
Определена первая полуфиналистка Итогового турнира WTA 2025
Определена первая полуфиналистка Итогового турнира WTA 2025
03.11.2025, 20:27
Теннис
ВИДЕО. Приложился с лета! Малиновский забил шикарный гол за Дженоа
ВИДЕО. Приложился с лета! Малиновский забил шикарный гол за Дженоа
03.11.2025, 19:56 5
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем