Интер Милан

5 ноября на Джузеппе Меацца пройдет матч 4-го тура основного раунда Лиги чемпионов, в котором Интер встретится с Кайратом. Поединок начнется в 22:00 по киевскому времени.

Интер

Команда как раз финалом еврокубка заканчивал прошлый сезон - и проиграл, причем 0-5. Это была уже очередная неудача в 2024/2025, после Суперкубка, Серии А и Коппы Италиа. Так закончился успешный в целом отрезок, когда главным тренером был Симоне Индзаги. Его сменил Киву, и справляется неплохо, пусть и не хватая звезд с неба. Летом итальянцы вышли в плей-офф клубного чемпионата мира, но потом сразу вылетели, а в Серии А сейчас отстают только от Наполи, причем минимально: 21 очко (как и у Милана с Ромой) против 22.

Где получается без вопросов, это в Лиге чемпионов. Размявшись в Амстердаме с Аяксом, которого сухо победили 2:0, потом продолжили уже разгромами: 3:0 дома с пражской Славией, 4:0 в гостях у Роял Юниона.

Кайрат

Клуб - исторический гранд казахского футбола. Причем он сумел снова вернуться на вершину. В 2024-м году снова получилось стать чемпионом. И в октябре выиграли драматичную гонку, удержав в крайнем туре ничью дома с Астаной, а с ней - и двухочковое преимущество над ней.

При этом 2025-й стал для подопечных Уразбахтина невероятно успешным. В Лиге чемпионов они последовательно прошли в летней квалификации Олимпию, КуПС и Слован Братислава, после чего с Селтиком оба поединка принесли нулевую ничью, и все решилось в серии пенальти - в пользу аутсайдера. Основной раунд дебютант начинал с пары разгромных поражений, от Спортинга в Лиссабоне (1:4 в гостях) и мадридского Реала (0:5 дома), но в прошлом туре получилось добыть историческое, первое очко. Хотя результат противоречивый: Пафос, другой новичок, остался вдесятером на четвертой минуте, и все равно отстоял нулевую ничью.

Статистика личных встреч

Впервые такие гости приезжают в Милан.

Прогноз

Букмекерские конторы не верят, что тут хозяева могут потерять очки. Ставим на то, что итальянцы выиграют с форой -3 гола (коэффициент - 1,68).