Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Интер – Кайрат – 2:1. Победный мяч Карлоса Аугусто. Видео голов и обзор
Лига Чемпионов
Интер Милан
05.11.2025 22:00 – FT 2 : 1
Кайрат
Лига чемпионов
06 ноября 2025, 01:27 | Обновлено 06 ноября 2025, 01:51
58
0

Миланский клуб одержал четвертую победу в четырех матчах Лиги чемпионов

Getty Images/Global Images Ukraine.

В среду, 5 ноября, состоялся матч четвертого тура Лиги чемпионов, в котором встретились итальянский «Интер» и «Кайрат» из Казахстана. Миланский клуб победил соперника со счетом 2:1.

В первом тайме аргентинский нападающий Лаутаро Мартинес открыл счет, однако во второй половине игры гости сумели восстановить паритет после точного удара защитника Арада.

На 67-й минуте Карлос Аугусто огорчил вратаря «Кайрата» и принес победу для «Интера», которая стала четвертой в четырех матчах в Лиге чемпионов.

Подопечные Кристиана Киву набрали 12 баллов и занимают третье место в турнирной таблице. В активе «Кайрата» – один пункт, клуб разместился на 34-й позиции.

Лига чемпионов, 4-й тур. 5 октября

Интер (Италия) – Кайрат (Казахстан) – 2:1

Голы: Мартинес, 45, Аугусто, 67 – Арад, 55

Видеообзор матча:

События матча

67’
ГОЛ ! Мяч забил Карлос Аугусто (Интер Милан), асcист Франческо Пио Эспозито.
55’
ГОЛ ! Мяч забил Офри Арад (Кайрат).
45’
ГОЛ ! Мяч забил Лаутаро Мартинес (Интер Милан).
Николай Тытюк
Николай Тытюк Sport.ua
