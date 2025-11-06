Интер Милан

В среду, 5 ноября, состоялся матч четвертого тура Лиги чемпионов, в котором встретились итальянский «Интер» и «Кайрат» из Казахстана. Миланский клуб победил соперника со счетом 2:1.

В первом тайме аргентинский нападающий Лаутаро Мартинес открыл счет, однако во второй половине игры гости сумели восстановить паритет после точного удара защитника Арада.

На 67-й минуте Карлос Аугусто огорчил вратаря «Кайрата» и принес победу для «Интера», которая стала четвертой в четырех матчах в Лиге чемпионов.

Подопечные Кристиана Киву набрали 12 баллов и занимают третье место в турнирной таблице. В активе «Кайрата» – один пункт, клуб разместился на 34-й позиции.

Лига чемпионов, 4-й тур. 5 октября

Интер (Италия) – Кайрат (Казахстан) – 2:1

Голы: Мартинес, 45, Аугусто, 67 – Арад, 55

Видеообзор матча: