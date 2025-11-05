Кайрат забил на Сан-Сиро. Интер одержал четвертую победу в Лиге чемпионов

Миланский Интер выиграл домашний матч четвертого тура Лиги чемпионов 2025/26 у Кайрата из Алматы.

Нерадзурри одержали победу со счетом 2:1 на стадионе Сан-Сиро.

Голами за итальянский коллектив отличились Лаутаро Мартинес и Карлос Аугусто. У гостей единственный мяч оформил Офри Арад.

Интер одержал четвертую победу в нынешнем сезоне ЛЧ и с 12 очками делит первое место с Баварией и Арсеналом. У Кайрата в активе один пункт и 34-я позиция (из 36).

Лига чемпионов 2025/26. 4-й тур, 5 ноября

Интер (Италия) – Кайрат (Казахстан) – 2:1

Голы: Мартинес, 45, Аугусто, 67 – Арад, 55

Интер Милан: Янн Соммер, Янн Биссек (Мануэль Аканджи, 81), Дензел Дюмфрис, Федерико Димарко, Карлос Аугусто, Стефан де Врей, Петр Зелински, Давиде Фраттези (Петар Сучич, 63), Николо Барелла (Хакан Чалханоглу, 71), Лаутаро Мартинес (Анж-Йоан Бонни, 46), Франческо Пио Эспозито (Маркус Тюрам, 71)

Кайрат: Темирлан Анарбеков, Егор Сорокин, Луис Мата, Александр Мрынский, Александр Широбоков, Офри Арад (Олжас Байбек, 71), Валерий Громыко (Еркин Тапалов, 46), Жоржиньо (Георгий Зария, 76), Дастан Сатпаев, Дамир Касабулат (Адилет Садыбеков, 76), Эдмилсон (Рикардиньо, 71)

Предупреждения: Николо Барелла (58) – Жоржиньо (6)

