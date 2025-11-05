Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Кайрат забил на Сан-Сиро. Интер одержал четвертую победу в Лиге чемпионов
Лига Чемпионов
Интер Милан
05.11.2025 22:00 – FT 2 : 1
Кайрат
Лига чемпионов
05 ноября 2025, 23:55 | Обновлено 06 ноября 2025, 00:38
Кайрат забил на Сан-Сиро. Интер одержал четвертую победу в Лиге чемпионов

Нерадзурри одолели команду из Казахстана со счетом 2:1 в 4-м туре еврокубка

Getty Images/Global Images Ukraine

Миланский Интер выиграл домашний матч четвертого тура Лиги чемпионов 2025/26 у Кайрата из Алматы.

Нерадзурри одержали победу со счетом 2:1 на стадионе Сан-Сиро.

Голами за итальянский коллектив отличились Лаутаро Мартинес и Карлос Аугусто. У гостей единственный мяч оформил Офри Арад.

Интер одержал четвертую победу в нынешнем сезоне ЛЧ и с 12 очками делит первое место с Баварией и Арсеналом. У Кайрата в активе один пункт и 34-я позиция (из 36).

Лига чемпионов 2025/26. 4-й тур, 5 ноября

Интер (Италия) – Кайрат (Казахстан) – 2:1

Голы: Мартинес, 45, Аугусто, 67 – Арад, 55

Интер Милан: Янн Соммер, Янн Биссек (Мануэль Аканджи, 81), Дензел Дюмфрис, Федерико Димарко, Карлос Аугусто, Стефан де Врей, Петр Зелински, Давиде Фраттези (Петар Сучич, 63), Николо Барелла (Хакан Чалханоглу, 71), Лаутаро Мартинес (Анж-Йоан Бонни, 46), Франческо Пио Эспозито (Маркус Тюрам, 71)

Кайрат: Темирлан Анарбеков, Егор Сорокин, Луис Мата, Александр Мрынский, Александр Широбоков, Офри Арад (Олжас Байбек, 71), Валерий Громыко (Еркин Тапалов, 46), Жоржиньо (Георгий Зария, 76), Дастан Сатпаев, Дамир Касабулат (Адилет Садыбеков, 76), Эдмилсон (Рикардиньо, 71)

Предупреждения: Николо Барелла (58) – Жоржиньо (6)

Видеообзор матча

Фотогалерея матча

События матча

67’
ГОЛ ! Мяч забил Карлос Аугусто (Интер Милан), асcист Франческо Пио Эспозито.
55’
ГОЛ ! Мяч забил Офри Арад (Кайрат).
45’
ГОЛ ! Мяч забил Лаутаро Мартинес (Интер Милан).
По теме:
Интер – Кайрат – 2:1. Победный мяч Карлоса Аугусто. Видео голов и обзор
Энцо МАРЕСКА: «Мы его потеряли. Этот футболист не сможет еще долго играть»
Итоги 4-го тура. Как выглядит таблица Лиги чемпионов на экваторе турнира
Интер Милан Кайрат Алматы Лига чемпионов Лаутаро Мартинес Карлос Аугусто
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
