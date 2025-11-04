Во вторник, 4 ноября состоится поединок 4-го тура основного этапа Лиги чемпионов между «Тоттенгемом» и «Копенгагеном». По киевскому времени игра начнется в 22:00.

Тоттенхэм

Хотя коллектив и не демонстрирует стабильную игру в текущем сезоне, его результаты выглядят довольно прилично. За 10 игр Премьер-лиги «шпоры» набрали 17 зачетных пунктов, благодаря которым сейчас и занимают 5-е место турнирной таблицы. От лидера «Арсенала» лондонцев отделяет 8 очков. Из Кубка английской лиги клуб вылетел на стадии 1/8 финала после поражения 2:0 против «Кристалл Пелас».

В Лиге чемпионов англичанам удалось минимально одолеть «Вильярреал» в 1-м туре, однако в дальнейшем клуб потерял очки в поединках против «Буде-Глимта» (2:2) и «Монако» (0:0).

Копенгаген

Далеко не самым лучшим образом проходит сезон для действующих чемпионов Дании. После 14 сыгранных туров национальной лиги коллектив имеет на счету только 25 пунктов и занимает 4-е место турнирной таблицы. Расстояние от лидеров составляет уже более 3 очков. В кубке страны клуб дошел до 1/4 финала, где встретится с «Эсбьергом».

Первые 3 тура Лиги чемпионов вышли для датчан неудачными. Сначала «Копенгаген» поделил очки с «Байером» (2:2), однако впоследствии проиграл «Карабаху» (2:0) и «Боруссии Д» (4:2).

Личные встречи

Клубы никогда еще не встречались между собой в официальных матчах.

Интересные факты

За 5 домашних игр Премьер-лиги этого сезона «Тоттенхэм» завоевал всего 4 очка.

«Копенгаген» забил 29 голов в текущем сезоне чемпионата Дании – 2-й лучший результат среди всех команд.

«Тоттенхэм» имеет 1 победу в последних 5-х матчах.

Возможные стартовые составы

Тоттенхэм: Викарио – Удоги, ван де Вен, Ромеро, Порро – Бентанкур, Палинья – Одобер, Симонс, Джонсон – Ришарлисон

Копенгаген: Котарски – Мадсен, Хатцидиакос, Габриэл, Сузуки – Ачори, Хлем, Лерагер, Ларссон – Клаэссон, Эльюнусси

Прогноз

Я поставлю на тотал больше 2.5 с коэффициентом 1.65.