Лига Чемпионов
Тоттенхэм
04.11.2025 22:00 – FT 4 : 0
Копенгаген
Лига чемпионов
05 ноября 2025, 00:50 | Обновлено 05 ноября 2025, 01:56
91
0

Тоттенхэм – Копенгаген – 4:0. Эффектный разгром. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча четвертого тура основного раунда Лиги чемпионов

Тоттенхэм – Копенгаген – 4:0. Эффектный разгром. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine. Тоттенхэм

Во вторник, 4 ноября, проходил матч четвертого тура основного раунда Лиги чемпионов между «Тоттенхэмом» и «Копенгагеном».

Поединок принимал «Тоттенхэм Хотспур Стэдиум» в Лондоне. Стартовый свисток прозвучал в 22:00 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Хозяева добыли эффектную победу о счетом 4:0.

«Тоттенхэм» с восьмью очками идет на седьмом месте. «Копенгаген» с одним очком – 33-й.

Лига чемпионов. Основной раунд. 4-й тур

Тоттенхэм – Копенгаген – 4:0

Голы: Джонсон, 16, Одобер, 51, ван де Вен, 63, Палинья, 67

Удаление: Джонсон, 5

Видео голов и обзор матча:

События матча

67’
ГОЛ ! Мяч забил Жоау Пальинья (Тоттенхэм), асcист Кристиан Ромеро.
64’
ГОЛ ! Мяч забил Микки ван де Вен (Тоттенхэм), асcист Жоау Пальинья.
57’
Бреннан Джонсон (Тоттенхэм) получает красную карточку.
51’
ГОЛ ! Мяч забил Вильсон Одобер (Тоттенхэм), асcист Рандал Коло-Муани.
19’
ГОЛ ! Мяч забил Бреннан Джонсон (Тоттенхэм), асcист Хави Симонс.
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
