Тоттенхэм – Копенгаген – 4:0. Эффектный разгром. Видео голов и обзор матча

Во вторник, 4 ноября, проходил матч четвертого тура основного раунда Лиги чемпионов между «Тоттенхэмом» и «Копенгагеном».

Поединок принимал «Тоттенхэм Хотспур Стэдиум» в Лондоне. Стартовый свисток прозвучал в 22:00 по киевскому времени.

Хозяева добыли эффектную победу о счетом 4:0.

«Тоттенхэм» с восьмью очками идет на седьмом месте. «Копенгаген» с одним очком – 33-й.

Лига чемпионов. Основной раунд. 4-й тур

Тоттенхэм – Копенгаген – 4:0

Голы: Джонсон, 16, Одобер, 51, ван де Вен, 63, Палинья, 67

Удаление: Джонсон, 5

Видео голов и обзор матча: