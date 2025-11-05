Тоттенхэм – Копенгаген – 4:0. Эффектный разгром. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор матча четвертого тура основного раунда Лиги чемпионов
Во вторник, 4 ноября, проходил матч четвертого тура основного раунда Лиги чемпионов между «Тоттенхэмом» и «Копенгагеном».
Поединок принимал «Тоттенхэм Хотспур Стэдиум» в Лондоне. Стартовый свисток прозвучал в 22:00 по киевскому времени.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Хозяева добыли эффектную победу о счетом 4:0.
«Тоттенхэм» с восьмью очками идет на седьмом месте. «Копенгаген» с одним очком – 33-й.
Лига чемпионов. Основной раунд. 4-й тур
Тоттенхэм – Копенгаген – 4:0
Голы: Джонсон, 16, Одобер, 51, ван де Вен, 63, Палинья, 67
Удаление: Джонсон, 5
Видео голов и обзор матча:
События матча
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Динамо, ЛНЗ, Полесье и Кривбасс отстают на 4 пункта от горняков
Мирон Богданович – о словах Попова