С шедевром. Тоттенхэм вдесятером добыл победу в матче Лиги чемпионов
Подопечные Томаса Франка переиграли «Копенгаген»
4 ноября состоялся матч четвертого тура основного раунда Лиги чемпионов, в котором «Тоттенхэм» принимал «Копенгаген».
Поединок стартовал в 22:00 по киевскому времени.
Все голы матча можно увидеть LIVE в Telegram-канале 100 минут АПЛ
Хозяева поля уверенно разгромили своего соперника со счетом 4:0, не помешало команде Франка даже удаление Джонсона. Самым запоминающимся мячом отличился Микки ван де Вен, который протащил мяч почти через все поле и поразил ворота гостей.
С восьмью очками после четырех матчей «Тоттенхэм» идет на седьмом месте. «Копенгаген» с одним очком – 33-й.
Лига чемпионов. Основной раунд. 4-й тур
Тоттенхэм – Копенгаген – 4:0
Голы: Джонсон, 16, Одобер, 51, ван де Вен, 63, Палинья, 67
Удаление: Джонсон, 57
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Мирон Богданович – о словах Попова
На футболку запрещено наносить лозунг: «Украина превыше всего»