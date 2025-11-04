С шедевром. Тоттенхэм вдесятером добыл победу в матче Лиги чемпионов

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Лига Чемпионов
Тоттенхэм
04.11.2025 22:00 – FT 4 : 0
Копенгаген
Лига чемпионов
04 ноября 2025, 23:53 | Обновлено 05 ноября 2025, 00:51
Подопечные Томаса Франка переиграли «Копенгаген»

Getty Images/Global Images Ukraine. Тоттенхэм

4 ноября состоялся матч четвертого тура основного раунда Лиги чемпионов, в котором «Тоттенхэм» принимал «Копенгаген».

Поединок стартовал в 22:00 по киевскому времени.

Все голы матча можно увидеть LIVE в Telegram-канале 100 минут АПЛ

Хозяева поля уверенно разгромили своего соперника со счетом 4:0, не помешало команде Франка даже удаление Джонсона. Самым запоминающимся мячом отличился Микки ван де Вен, который протащил мяч почти через все поле и поразил ворота гостей.

С восьмью очками после четырех матчей «Тоттенхэм» идет на седьмом месте. «Копенгаген» с одним очком – 33-й.

Лига чемпионов. Основной раунд. 4-й тур

Тоттенхэм – Копенгаген – 4:0

Голы: Джонсон, 16, Одобер, 51, ван де Вен, 63, Палинья, 67

Удаление: Джонсон, 57

Getty Images/Global Images Ukraine.
Getty Images/Global Images Ukraine.
Getty Images/Global Images Ukraine.

