С шедевром. Тоттенхэм вдесятером добыл победу в матче Лиги чемпионов

4 ноября состоялся матч четвертого тура основного раунда Лиги чемпионов, в котором «Тоттенхэм» принимал «Копенгаген».

Поединок стартовал в 22:00 по киевскому времени.

Хозяева поля уверенно разгромили своего соперника со счетом 4:0, не помешало команде Франка даже удаление Джонсона. Самым запоминающимся мячом отличился Микки ван де Вен, который протащил мяч почти через все поле и поразил ворота гостей.

С восьмью очками после четырех матчей «Тоттенхэм» идет на седьмом месте. «Копенгаген» с одним очком – 33-й.

Лига чемпионов. Основной раунд. 4-й тур

Тоттенхэм – Копенгаген – 4:0

Голы: Джонсон, 16, Одобер, 51, ван де Вен, 63, Палинья, 67

Удаление: Джонсон, 57

Getty Images/Global Images Ukraine.

