Лига чемпионов21 октября 2025, 16:49 | Обновлено 21 октября 2025, 17:07
77
0
Прогнозы на 3-й тур Лиги чемпионов 2025/26
С 21 по 22 октября состоятся поединки второго тура главного еврокубка
21 октября 2025, 16:49 | Обновлено 21 октября 2025, 17:07
77
0
🏆 С 21 по 22 октября состоятся матчи третьего тура Лиги чемпионов 2025/26.
⚽️ Sport.ua предлагает вашему вниманию расписание и прогнозы на ближайший тур основного этапа главного еврокубка!
🌍 Расписание и прогнозы на 3-й тур ЛЧ 2025/26:
- 21.10 19:45 Барселона – Олимпиакос
- 21.10 19:45 Кайрат – Пафос
- 21.10 22:00 Арсенал – Атлетико
- 21.10 22:00 Байер – ПСЖ
- 21.10 22:00 Вильярреал – Манчестер Сити
- 21.10 22:00 Копенгаген – Боруссия Дортмунд
- 21.10 22:00 Ньюкасл – Бенфика
- 21.10 22:00 ПСВ – Наполи
- 21.10 22:00 Юнион Сен-Жилуаз – Интер
- 22.10 19:45 Атлетик – Карабах
- 22.10 19:45 Галатасарай – Буде-Глимт
- 22.10 22:00 Айнтрахт – Ливерпуль
- 22.10 22:00 Аталанта – Славия Прага
- 22.10 22:00 Бавария – Брюгге
- 22.10 22:00 Монако – Тоттенхэм
- 22.10 22:00 Реал Мадрид – Ювентус
- 22.10 22:00 Спортинг – Марсель
- 22.10 22:00 Челси – Аякс
Смотрите видео голов этих матчей в Telegram-канале Спортивний Оглядач
|№
|Команда
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|Бавария
|2
|2
|0
|0
|8 - 2
|22.10.25 22:00 Бавария - Брюгге30.09.25 Пафос 1:5 Бавария17.09.25 Бавария 3:1 Челси
|6
|2
|Реал Мадрид
|2
|2
|0
|0
|7 - 1
|22.10.25 22:00 Реал Мадрид - Ювентус30.09.25 Кайрат 0:5 Реал Мадрид16.09.25 Реал Мадрид 2:1 Марсель
|6
|3
|ПСЖ
|2
|2
|0
|0
|6 - 1
|21.10.25 22:00 Байер - ПСЖ01.10.25 Барселона 1:2 ПСЖ17.09.25 ПСЖ 4:0 Аталанта
|6
|4
|Интер Милан
|2
|2
|0
|0
|5 - 0
|21.10.25 22:00 Юнион Сент-Жилуаз - Интер Милан30.09.25 Интер Милан 3:0 Славия Прага17.09.25 Аякс 0:2 Интер Милан
|6
|5
|Арсенал
|2
|2
|0
|0
|4 - 0
|21.10.25 22:00 Арсенал - Атлетико Мадрид01.10.25 Арсенал 2:0 Олимпиакос Пирей16.09.25 Атлетик Бильбао 0:2 Арсенал
|6
|6
|Карабах
|2
|2
|0
|0
|5 - 2
|22.10.25 19:45 Атлетик Бильбао - Карабах01.10.25 Карабах 2:0 Копенгаген16.09.25 Бенфика 2:3 Карабах
|6
|7
|Боруссия Д
|2
|1
|1
|0
|8 - 5
|21.10.25 22:00 Копенгаген - Боруссия Д01.10.25 Боруссия Д 4:1 Атлетик Бильбао16.09.25 Ювентус 4:4 Боруссия Д
|4
|8
|Манчестер Сити
|2
|1
|1
|0
|4 - 2
|21.10.25 22:00 Вильярреал - Манчестер Сити01.10.25 Монако 2:2 Манчестер Сити18.09.25 Манчестер Сити 2:0 Наполи
|4
|9
|Тоттенхэм
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|22.10.25 22:00 Монако - Тоттенхэм30.09.25 Будё-Глимт 2:2 Тоттенхэм16.09.25 Тоттенхэм 1:0 Вильярреал
|4
|10
|Атлетико Мадрид
|2
|1
|0
|1
|7 - 4
|21.10.25 22:00 Арсенал - Атлетико Мадрид30.09.25 Атлетико Мадрид 5:1 Айнтрахт Ф17.09.25 Ливерпуль 3:2 Атлетико Мадрид
|3
|11
|Ньюкасл
|2
|1
|0
|1
|5 - 2
|21.10.25 22:00 Ньюкасл - Бенфика01.10.25 Юнион Сент-Жилуаз 0:4 Ньюкасл18.09.25 Ньюкасл 1:2 Барселона
|3
|12
|Марсель
|2
|1
|0
|1
|5 - 2
|22.10.25 22:00 Спортинг Лиссабон - Марсель30.09.25 Марсель 4:0 Аякс16.09.25 Реал Мадрид 2:1 Марсель
|3
|13
|Спортинг Лиссабон
|2
|1
|0
|1
|5 - 3
|22.10.25 22:00 Спортинг Лиссабон - Марсель01.10.25 Наполи 2:1 Спортинг Лиссабон18.09.25 Спортинг Лиссабон 4:1 Кайрат
|3
|13
|Брюгге
|2
|1
|0
|1
|5 - 3
|22.10.25 22:00 Бавария - Брюгге30.09.25 Аталанта 2:1 Брюгге18.09.25 Брюгге 4:1 Монако
|3
|15
|Айнтрахт Ф
|2
|1
|0
|1
|6 - 6
|22.10.25 22:00 Айнтрахт Ф - Ливерпуль30.09.25 Атлетико Мадрид 5:1 Айнтрахт Ф18.09.25 Айнтрахт Ф 5:1 Галатасарай
|3
|16
|Барселона
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|21.10.25 19:45 Барселона - Олимпиакос Пирей01.10.25 Барселона 1:2 ПСЖ18.09.25 Ньюкасл 1:2 Барселона
|3
|17
|Ливерпуль
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|22.10.25 22:00 Айнтрахт Ф - Ливерпуль30.09.25 Галатасарай 1:0 Ливерпуль17.09.25 Ливерпуль 3:2 Атлетико Мадрид
|3
|18
|Челси
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|22.10.25 22:00 Челси - Аякс30.09.25 Челси 1:0 Бенфика17.09.25 Бавария 3:1 Челси
|3
|19
|Наполи
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|21.10.25 22:00 ПСВ Эйндховен - Наполи01.10.25 Наполи 2:1 Спортинг Лиссабон18.09.25 Манчестер Сити 2:0 Наполи
|3
|20
|Юнион Сент-Жилуаз
|2
|1
|0
|1
|3 - 5
|21.10.25 22:00 Юнион Сент-Жилуаз - Интер Милан01.10.25 Юнион Сент-Жилуаз 0:4 Ньюкасл16.09.25 ПСВ Эйндховен 1:3 Юнион Сент-Жилуаз
|3
|21
|Галатасарай
|2
|1
|0
|1
|2 - 5
|22.10.25 19:45 Галатасарай - Будё-Глимт30.09.25 Галатасарай 1:0 Ливерпуль18.09.25 Айнтрахт Ф 5:1 Галатасарай
|3
|22
|Аталанта
|2
|1
|0
|1
|2 - 5
|22.10.25 22:00 Аталанта - Славия Прага30.09.25 Аталанта 2:1 Брюгге17.09.25 ПСЖ 4:0 Аталанта
|3
|23
|Ювентус
|2
|0
|2
|0
|6 - 6
|22.10.25 22:00 Реал Мадрид - Ювентус01.10.25 Вильярреал 2:2 Ювентус16.09.25 Ювентус 4:4 Боруссия Д
|2
|24
|Будё-Глимт
|2
|0
|2
|0
|4 - 4
|22.10.25 19:45 Галатасарай - Будё-Глимт30.09.25 Будё-Глимт 2:2 Тоттенхэм17.09.25 Славия Прага 2:2 Будё-Глимт
|2
|25
|Байер
|2
|0
|2
|0
|3 - 3
|21.10.25 22:00 Байер - ПСЖ01.10.25 Байер 1:1 ПСВ Эйндховен18.09.25 Копенгаген 2:2 Байер
|2
|26
|Вильярреал
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|21.10.25 22:00 Вильярреал - Манчестер Сити01.10.25 Вильярреал 2:2 Ювентус16.09.25 Тоттенхэм 1:0 Вильярреал
|1
|27
|ПСВ Эйндховен
|2
|0
|1
|1
|2 - 4
|21.10.25 22:00 ПСВ Эйндховен - Наполи01.10.25 Байер 1:1 ПСВ Эйндховен16.09.25 ПСВ Эйндховен 1:3 Юнион Сент-Жилуаз
|1
|28
|Копенгаген
|2
|0
|1
|1
|2 - 4
|21.10.25 22:00 Копенгаген - Боруссия Д01.10.25 Карабах 2:0 Копенгаген18.09.25 Копенгаген 2:2 Байер
|1
|29
|Олимпиакос Пирей
|2
|0
|1
|1
|0 - 2
|21.10.25 19:45 Барселона - Олимпиакос Пирей01.10.25 Арсенал 2:0 Олимпиакос Пирей17.09.25 Олимпиакос Пирей 0:0 Пафос
|1
|30
|Монако
|2
|0
|1
|1
|3 - 6
|22.10.25 22:00 Монако - Тоттенхэм01.10.25 Монако 2:2 Манчестер Сити18.09.25 Брюгге 4:1 Монако
|1
|31
|Славия Прага
|2
|0
|1
|1
|2 - 5
|22.10.25 22:00 Аталанта - Славия Прага30.09.25 Интер Милан 3:0 Славия Прага17.09.25 Славия Прага 2:2 Будё-Глимт
|1
|32
|Пафос
|2
|0
|1
|1
|1 - 5
|21.10.25 19:45 Кайрат - Пафос30.09.25 Пафос 1:5 Бавария17.09.25 Олимпиакос Пирей 0:0 Пафос
|1
|33
|Бенфика
|2
|0
|0
|2
|2 - 4
|21.10.25 22:00 Ньюкасл - Бенфика30.09.25 Челси 1:0 Бенфика16.09.25 Бенфика 2:3 Карабах
|0
|34
|Атлетик Бильбао
|2
|0
|0
|2
|1 - 6
|22.10.25 19:45 Атлетик Бильбао - Карабах01.10.25 Боруссия Д 4:1 Атлетик Бильбао16.09.25 Атлетик Бильбао 0:2 Арсенал
|0
|35
|Аякс
|2
|0
|0
|2
|0 - 6
|22.10.25 22:00 Челси - Аякс30.09.25 Марсель 4:0 Аякс17.09.25 Аякс 0:2 Интер Милан
|0
|36
|Кайрат
|2
|0
|0
|2
|1 - 9
|21.10.25 19:45 Кайрат - Пафос30.09.25 Кайрат 0:5 Реал Мадрид18.09.25 Спортинг Лиссабон 4:1 Кайрат
|0
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Мир азарта | 20 октября 2025, 19:59 0
Болельщик из Киева может занять «место в первом ряду» на финале Лиги чемпионов УЕФА
Футбол | 21 октября 2025, 10:12 108
Защитник приобщился к приобретению пикапа для представителей фанатского движения «горняков»
Футбол | 21.10.2025, 12:52
Бокс | 21.10.2025, 07:00
Футбол | 21.10.2025, 17:14
Комментарии 0
Популярные новости
20.10.2025, 19:59 89
20.10.2025, 03:59 6
20.10.2025, 09:10 1
21.10.2025, 07:04 2
20.10.2025, 22:33 7
20.10.2025, 13:17 5
20.10.2025, 08:44 11
20.10.2025, 06:23 19