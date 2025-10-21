Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Лига чемпионов
21 октября 2025, 16:49 | Обновлено 21 октября 2025, 17:07
Прогнозы на 3-й тур Лиги чемпионов 2025/26

С 21 по 22 октября состоятся поединки второго тура главного еврокубка

Getty Images/Global Images Ukraine

🏆 С 21 по 22 октября состоятся матчи третьего тура Лиги чемпионов 2025/26.

⚽️ Sport.ua предлагает вашему вниманию расписание и прогнозы на ближайший тур основного этапа главного еврокубка!

🌍 Расписание и прогнозы на 3-й тур ЛЧ 2025/26:

Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Бавария 2 2 0 0 8 - 2 22.10.25 22:00 Бавария - Брюгге30.09.25 Пафос 1:5 Бавария17.09.25 Бавария 3:1 Челси 6
2 Реал Мадрид 2 2 0 0 7 - 1 22.10.25 22:00 Реал Мадрид - Ювентус30.09.25 Кайрат 0:5 Реал Мадрид16.09.25 Реал Мадрид 2:1 Марсель 6
3 ПСЖ 2 2 0 0 6 - 1 21.10.25 22:00 Байер - ПСЖ01.10.25 Барселона 1:2 ПСЖ17.09.25 ПСЖ 4:0 Аталанта 6
4 Интер Милан 2 2 0 0 5 - 0 21.10.25 22:00 Юнион Сент-Жилуаз - Интер Милан30.09.25 Интер Милан 3:0 Славия Прага17.09.25 Аякс 0:2 Интер Милан 6
5 Арсенал 2 2 0 0 4 - 0 21.10.25 22:00 Арсенал - Атлетико Мадрид01.10.25 Арсенал 2:0 Олимпиакос Пирей16.09.25 Атлетик Бильбао 0:2 Арсенал 6
6 Карабах 2 2 0 0 5 - 2 22.10.25 19:45 Атлетик Бильбао - Карабах01.10.25 Карабах 2:0 Копенгаген16.09.25 Бенфика 2:3 Карабах 6
7 Боруссия Д 2 1 1 0 8 - 5 21.10.25 22:00 Копенгаген - Боруссия Д01.10.25 Боруссия Д 4:1 Атлетик Бильбао16.09.25 Ювентус 4:4 Боруссия Д 4
8 Манчестер Сити 2 1 1 0 4 - 2 21.10.25 22:00 Вильярреал - Манчестер Сити01.10.25 Монако 2:2 Манчестер Сити18.09.25 Манчестер Сити 2:0 Наполи 4
9 Тоттенхэм 2 1 1 0 3 - 2 22.10.25 22:00 Монако - Тоттенхэм30.09.25 Будё-Глимт 2:2 Тоттенхэм16.09.25 Тоттенхэм 1:0 Вильярреал 4
10 Атлетико Мадрид 2 1 0 1 7 - 4 21.10.25 22:00 Арсенал - Атлетико Мадрид30.09.25 Атлетико Мадрид 5:1 Айнтрахт Ф17.09.25 Ливерпуль 3:2 Атлетико Мадрид 3
11 Ньюкасл 2 1 0 1 5 - 2 21.10.25 22:00 Ньюкасл - Бенфика01.10.25 Юнион Сент-Жилуаз 0:4 Ньюкасл18.09.25 Ньюкасл 1:2 Барселона 3
12 Марсель 2 1 0 1 5 - 2 22.10.25 22:00 Спортинг Лиссабон - Марсель30.09.25 Марсель 4:0 Аякс16.09.25 Реал Мадрид 2:1 Марсель 3
13 Спортинг Лиссабон 2 1 0 1 5 - 3 22.10.25 22:00 Спортинг Лиссабон - Марсель01.10.25 Наполи 2:1 Спортинг Лиссабон18.09.25 Спортинг Лиссабон 4:1 Кайрат 3
13 Брюгге 2 1 0 1 5 - 3 22.10.25 22:00 Бавария - Брюгге30.09.25 Аталанта 2:1 Брюгге18.09.25 Брюгге 4:1 Монако 3
15 Айнтрахт Ф 2 1 0 1 6 - 6 22.10.25 22:00 Айнтрахт Ф - Ливерпуль30.09.25 Атлетико Мадрид 5:1 Айнтрахт Ф18.09.25 Айнтрахт Ф 5:1 Галатасарай 3
16 Барселона 2 1 0 1 3 - 3 21.10.25 19:45 Барселона - Олимпиакос Пирей01.10.25 Барселона 1:2 ПСЖ18.09.25 Ньюкасл 1:2 Барселона 3
17 Ливерпуль 2 1 0 1 3 - 3 22.10.25 22:00 Айнтрахт Ф - Ливерпуль30.09.25 Галатасарай 1:0 Ливерпуль17.09.25 Ливерпуль 3:2 Атлетико Мадрид 3
18 Челси 2 1 0 1 2 - 3 22.10.25 22:00 Челси - Аякс30.09.25 Челси 1:0 Бенфика17.09.25 Бавария 3:1 Челси 3
19 Наполи 2 1 0 1 2 - 3 21.10.25 22:00 ПСВ Эйндховен - Наполи01.10.25 Наполи 2:1 Спортинг Лиссабон18.09.25 Манчестер Сити 2:0 Наполи 3
20 Юнион Сент-Жилуаз 2 1 0 1 3 - 5 21.10.25 22:00 Юнион Сент-Жилуаз - Интер Милан01.10.25 Юнион Сент-Жилуаз 0:4 Ньюкасл16.09.25 ПСВ Эйндховен 1:3 Юнион Сент-Жилуаз 3
21 Галатасарай 2 1 0 1 2 - 5 22.10.25 19:45 Галатасарай - Будё-Глимт30.09.25 Галатасарай 1:0 Ливерпуль18.09.25 Айнтрахт Ф 5:1 Галатасарай 3
22 Аталанта 2 1 0 1 2 - 5 22.10.25 22:00 Аталанта - Славия Прага30.09.25 Аталанта 2:1 Брюгге17.09.25 ПСЖ 4:0 Аталанта 3
23 Ювентус 2 0 2 0 6 - 6 22.10.25 22:00 Реал Мадрид - Ювентус01.10.25 Вильярреал 2:2 Ювентус16.09.25 Ювентус 4:4 Боруссия Д 2
24 Будё-Глимт 2 0 2 0 4 - 4 22.10.25 19:45 Галатасарай - Будё-Глимт30.09.25 Будё-Глимт 2:2 Тоттенхэм17.09.25 Славия Прага 2:2 Будё-Глимт 2
25 Байер 2 0 2 0 3 - 3 21.10.25 22:00 Байер - ПСЖ01.10.25 Байер 1:1 ПСВ Эйндховен18.09.25 Копенгаген 2:2 Байер 2
26 Вильярреал 2 0 1 1 2 - 3 21.10.25 22:00 Вильярреал - Манчестер Сити01.10.25 Вильярреал 2:2 Ювентус16.09.25 Тоттенхэм 1:0 Вильярреал 1
27 ПСВ Эйндховен 2 0 1 1 2 - 4 21.10.25 22:00 ПСВ Эйндховен - Наполи01.10.25 Байер 1:1 ПСВ Эйндховен16.09.25 ПСВ Эйндховен 1:3 Юнион Сент-Жилуаз 1
28 Копенгаген 2 0 1 1 2 - 4 21.10.25 22:00 Копенгаген - Боруссия Д01.10.25 Карабах 2:0 Копенгаген18.09.25 Копенгаген 2:2 Байер 1
29 Олимпиакос Пирей 2 0 1 1 0 - 2 21.10.25 19:45 Барселона - Олимпиакос Пирей01.10.25 Арсенал 2:0 Олимпиакос Пирей17.09.25 Олимпиакос Пирей 0:0 Пафос 1
30 Монако 2 0 1 1 3 - 6 22.10.25 22:00 Монако - Тоттенхэм01.10.25 Монако 2:2 Манчестер Сити18.09.25 Брюгге 4:1 Монако 1
31 Славия Прага 2 0 1 1 2 - 5 22.10.25 22:00 Аталанта - Славия Прага30.09.25 Интер Милан 3:0 Славия Прага17.09.25 Славия Прага 2:2 Будё-Глимт 1
32 Пафос 2 0 1 1 1 - 5 21.10.25 19:45 Кайрат - Пафос30.09.25 Пафос 1:5 Бавария17.09.25 Олимпиакос Пирей 0:0 Пафос 1
33 Бенфика 2 0 0 2 2 - 4 21.10.25 22:00 Ньюкасл - Бенфика30.09.25 Челси 1:0 Бенфика16.09.25 Бенфика 2:3 Карабах 0
34 Атлетик Бильбао 2 0 0 2 1 - 6 22.10.25 19:45 Атлетик Бильбао - Карабах01.10.25 Боруссия Д 4:1 Атлетик Бильбао16.09.25 Атлетик Бильбао 0:2 Арсенал 0
35 Аякс 2 0 0 2 0 - 6 22.10.25 22:00 Челси - Аякс30.09.25 Марсель 4:0 Аякс17.09.25 Аякс 0:2 Интер Милан 0
36 Кайрат 2 0 0 2 1 - 9 21.10.25 19:45 Кайрат - Пафос30.09.25 Кайрат 0:5 Реал Мадрид18.09.25 Спортинг Лиссабон 4:1 Кайрат 0
Полная таблица

Денис Кирильчук
Денис Кирильчук Sport.ua
