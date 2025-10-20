В среду, 22 октября, состоится матч 3-го тура основного этапа Лиги чемпионов между «Челси» и «Аяксом». По киевскому времени игра начнется в 22:00.

Челси

Хотя чемпионы мира сейчас показывают не столь уверенную игру, как ожидали в начале сезона, их результаты вполне удовлетворительны. За 8 игр Премьер-лиги «Челси» набрал 14 зачетных очков, благодаря которым сейчас и занимает 5-е место в турнирной таблице. Расстояние от лидера, «Арсенала», на данный момент составляет 5 очков. В Кубке английской лиги лондонцы одолели «Линкольн» и квалифицировались в 1/8 финала, где сыграют с «Вулверхэмптоном».

Путь в Лиге чемпионов англичане начали с поражения 3:1 от «Баварии», однако во 2-м туре смогли минимально переиграть «Бенфику».

Аякс

А вот выступления нидерландского коллектива в текущем сезоне совсем нельзя назвать удовлетворительными. За 9 матчей Эредивизи «Аякс» набрал 16 очков и пока занимает 4-е место в турнирной таблице, отставая от лидера уже на 9 очков. Из-за таких результатов место главного тренера команды Джона Хейтинги становится особенно шатким.

В Лиге чемпионов амстердамцы также «буксуют» – в 1-м туре команда 0:2 проиграла «Интеру», а во 2-м была разгромлена «Марселем» со счетом 4:0.

Личные встречи

Послений раз клубы играли между собой еще на групповом этапе Лиги чемпионов в 2019 году. Тогда в 1-й игре минимально победил «Челси», а 2-й матч завершился вничью 4:4.

Интересные факты

«Аякс» еще не одержал ни одной выездной победы в текущем сезоне – на счету команды 4 ничьи и 1 поражение.

«Челси» забил 16 голов в текущем сезоне Премьер-лиги – 2-й лучший результат среди всех команд.

В последних 3-х играх «Аякс» пропустил 9 голов.

Возможные стартовые составы

Челси: Санчес – Кукурелья, Ачимпонг, Адарабиойо, Густо – Кайседо, Джеймс – Гарначо, Эстеван, Нету – Гиу

Аякс: Ярош – Роза, Бааз, Шуталос Гаай – Тейлор, Классен – Годтс, Глух, Эдвардсен – Вегхорст

Прогноз

Я поставлю на тотал больше 3 с коэффициентом 1.58.