Лига Чемпионов
Спортинг Лиссабон
22.10.2025 22:00 - : -
Марсель
Лига чемпионов
20 октября 2025, 23:26 | Обновлено 20 октября 2025, 23:29
23
0

Спортинг – Марсель. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов

Матч начнется 22 октября в 22:00 по Киеву

20 октября 2025, 23:26 | Обновлено 20 октября 2025, 23:29
23
0
Спортинг – Марсель. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
ФК Спортинг

В среду, 22 октября, состоится матч 3-го тура основного этапа Лиги чемпионов между «Спортингом» и «Марселем». По киевскому времени игра начнется в 22:00.

Спортинг

Действующие чемпионы Португалии проводят текущий сезон довольно неплохо. За 8 матчей чемпионата клубу удалось набрать 19 зачетных пунктов, которые позволяют ему находиться на 2-м месте турнирной таблицы. Расстояние от лидера, «Порту», на данный момент составляет 3 балла. В кубке страны «Спортинг» уже дошел до стадии 1/16 финала, где сыграет с «Мариньенсе».

Новый розыгрыш Лиги чемпионов начался для португальцев с простой победы 4:1 над «Кайратом», однако уже во 2-м туре коллектив потерпел поражение со счетом 2:1 в игре против «Наполи».

Марсель

Пока для французов сезон складывается просто великолепно. За 8 игр Лиги 1 команде удалось набрать 18 зачетных очков, которые сейчас позволяют ей занимать 1-е место турнирной таблицы, опережая «ПСЖ» на 1 зачетный пункт. В чемпионате коллектив в последний раз терял очки еще в сентябре, когда с минимальным счетом проиграл «Лиону».

В 1-м туре Лиги чемпионов «Марсель» со счетом 2:1 уступил мадридскому «Реалу», а во 2-м 4:0 разгромил «Аякс».

Личные встречи

Последний раз клубы играли между собой в 2022 году в рамках группового этапа Лиги чемпионов. Тогда в обоих матчах с общим счетом 6:1 победил «Марсель».

Интересные факты

  • «Марсель» забил 21 гол в текущем сезоне Лиги 1 – лучший результат среди всех команд.
  • Победная серия «Марселя» продолжается уже 5 матчей подряд.
  • «Спортинг» в свою очередь забил больше всего голов среди команд португальской лиги – на счету клуба 20 мячей в текущем сезоне.

Возможные стартовые составы

Спортинг: Силва – Араухо, Инасиу, Дебаст, Вагианнидис – Морита, Юльманн – Гонсалвеш, Тринкау, Кенда – Суарес

Марсель: Рулье – Эмерсон, Агерд, Балерди, Павар – Хойбьерг, О'Райлли – Пайшан, Гомес, Гринвуд – Обамеянг

Прогноз

Я поставлю на тотал больше 2,5 с коэффициентом 1,66.

Прогноз Sport.ua
Спортинг Лиссабон
22 октября 2025 -
22:00
Марсель
Денис Кирильчук
Денис Кирильчук Sport.ua
