Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
23 октября 2025, 00:09
Португальский камбэк. Спортинг одержал победу над Марселем в ЛЧ

Победный гол для команды из Лиссабона забил Алиссон Сантос

Португальский камбэк. Спортинг одержал победу над Марселем в ЛЧ
Getty Images/Global Images Ukraine

В Лиссабоне состоялся матч 3-го тура Лиги чемпионов между Спортингом и Марселем.

Португальцы одержали волевую победу (2:1), уступая после первого тайма.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Марсель открыл счет уже на 14-й минуте, когда Игор Пайшао замкнул передачу Пьера-Эмерика Обамеянга.

Но после перерыва хозяева переломили ход поединка. На 69-й минуте Жени Катаму сравнял счет после паса Педру Гонсалвеша, а решающий гол на 86-й минуте забил Алиссон Сантос, замкнув передачу Фотиса Иоаннидиса.

В итоге Спортинг одержал вторую победу в группе (6 очков из 9), Марсель имеет 3 очка.

Лига чемпионов. 3-й тур, 22 октября 2025

Спортинг (Португалия) – Марсель (Франция) – 2:1

Голы: Катаму, 69, Алиссон Сантос, 86 – Пайшао, 14.

Фотогалерея

