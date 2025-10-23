Португальский камбэк. Спортинг одержал победу над Марселем в ЛЧ
Победный гол для команды из Лиссабона забил Алиссон Сантос
В Лиссабоне состоялся матч 3-го тура Лиги чемпионов между Спортингом и Марселем.
Португальцы одержали волевую победу (2:1), уступая после первого тайма.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Марсель открыл счет уже на 14-й минуте, когда Игор Пайшао замкнул передачу Пьера-Эмерика Обамеянга.
Но после перерыва хозяева переломили ход поединка. На 69-й минуте Жени Катаму сравнял счет после паса Педру Гонсалвеша, а решающий гол на 86-й минуте забил Алиссон Сантос, замкнув передачу Фотиса Иоаннидиса.
В итоге Спортинг одержал вторую победу в группе (6 очков из 9), Марсель имеет 3 очка.
Лига чемпионов. 3-й тур, 22 октября 2025
Спортинг (Португалия) – Марсель (Франция) – 2:1
Голы: Катаму, 69, Алиссон Сантос, 86 – Пайшао, 14.
Фотогалерея
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Тренер высказался о поединке Лиги чемпионов
Промоутер не видит резона Усику выходить в ринг