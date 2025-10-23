Спортинг – Марсель – 2:1. Волевая победа львов. Видео голов и обзор

В Лиссабоне состоялся матч 3-го тура Лиги чемпионов.

Уступая по ходу матча, Спортинг переиграл Марсель (2:1).

На 14-й минуте для гостей забил Игор Пайшао после ассиста Пьера-Эмерика Обамеянга.

На 69-й минуте Жени Катаму сравнял счет после паса Педру Гонсалвеша.

Победу львов принес гол на 86-й минуте, который забил Алиссон Сантос, замкнув передачу Фотиса Иоаннидиса.

Лига чемпионов. 3-й тур, 22 октября 2025

Спортинг (Португалия) – Марсель (Франция) – 2:1

Голы: Катаму, 69, Алиссон Сантос, 86 – Пайшао, 14.

Видео голов и обзор матча