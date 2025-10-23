Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Лига Чемпионов
Спортинг Лиссабон
22.10.2025 22:00 – FT 2 : 1
Марсель
Лига чемпионов
Спортинг – Марсель – 2:1. Волевая победа львов. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор матча 3-го тура Лиги чемпионов

Спортинг – Марсель – 2:1. Волевая победа львов. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

В Лиссабоне состоялся матч 3-го тура Лиги чемпионов.

Уступая по ходу матча, Спортинг переиграл Марсель (2:1).

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

На 14-й минуте для гостей забил Игор Пайшао после ассиста Пьера-Эмерика Обамеянга.

На 69-й минуте Жени Катаму сравнял счет после паса Педру Гонсалвеша.

Победу львов принес гол на 86-й минуте, который забил Алиссон Сантос, замкнув передачу Фотиса Иоаннидиса.

Лига чемпионов. 3-й тур, 22 октября 2025

Спортинг (Португалия) – Марсель (Франция) – 2:1

Голы: Катаму, 69, Алиссон Сантос, 86 – Пайшао, 14.

Видео голов и обзор матча

События матча

86’
ГОЛ ! Мяч забил Алиссон Сантос (Спортинг Лиссабон), асcист Фотис Иоаннидис.
69’
ГОЛ ! Мяч забил Жени Катаму (Спортинг Лиссабон), асcист Педро Гонсалвес.
45’ +2
Эмерсон Палмери (Марсель) получает красную карточку.
14’
ГОЛ ! Мяч забил Игор Пайшао (Марсель), асcист Пьер-Эмерик Обамеянг.
Лига чемпионов Спортинг Лиссабон Марсель Пьер-Эмерик Обамеянг Педру Гонсалвеш Игор Пайшао Фотис Иоаннидис Жени Катаму
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
