Спортинг – Марсель – 2:1. Волевая победа львов. Видео голов и обзор
Смотрите видеообзор матча 3-го тура Лиги чемпионов
В Лиссабоне состоялся матч 3-го тура Лиги чемпионов.
Уступая по ходу матча, Спортинг переиграл Марсель (2:1).
На 14-й минуте для гостей забил Игор Пайшао после ассиста Пьера-Эмерика Обамеянга.
На 69-й минуте Жени Катаму сравнял счет после паса Педру Гонсалвеша.
Победу львов принес гол на 86-й минуте, который забил Алиссон Сантос, замкнув передачу Фотиса Иоаннидиса.
Лига чемпионов. 3-й тур, 22 октября 2025
Спортинг (Португалия) – Марсель (Франция) – 2:1
Голы: Катаму, 69, Алиссон Сантос, 86 – Пайшао, 14.
Видео голов и обзор матча
События матча
