Копенгаген – Боруссия Д. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
Матч начнется 21 октября в 22:00 по Киеву
Во вторник, 21 октября, состоится матч 3-го тура основного этапа Лиги чемпионов между «Копенгагеном» и «Боруссией Д». По киевскому времени игра начнется в 22:00.
Копенгаген
Не лучшим образом проводит сезон действующий чемпион Дании. За 12 игр национальной лиги команда набрала 21 зачетный пункт, что позволяет ей занимать 4-е место в турнирной таблице. Однако отставание от лидера уже довольно существенное – 6 очков. В кубке страны коллектив пока идет спокойно и уже смог квалифицироваться в 1/8 финала.
Сезон Лиги чемпионов начался для датчан с ничьей 2:2 против «Байера», а во 2-м туре клуб проиграл «Карабаху» со счетом 2:0.
Боруссия Д
Довольно неплохо выглядит коллектив в текущем сезоне. В Бундеслиге клуб набрал 14 очков за 7 игр и пока занимает 4-е место в турнирной таблице, отставая от 2-го места всего на 2 очка. Но вот лидер, «Бавария», опережает шмелей аж на 7 баллов. В Кубке Германии «Боруссия» минимально одолела «Эссен» и квалифицировалась в 1/16 финала, где встретится с «Айнтрахтом».
В 1-м туре Лиги чемпионов немцы в очень драматичном матче сыграли вничью 4:4 с «Ювентусом», а во 2-м разгромили «Атлетик Бильбао» со счетом 4:1.
Личные встречи
Последний раз клубы играли между собой в Лиге чемпионов сезона 2022/23. Тогда в 1-м туре группового этапа победу 3:0 одержала «Боруссия», а ответный матч завершился вничью 1:1.
Интересные факты
- В последних 5-х домашних играх «Копенгаген» одержал только 1 победу и 4 раза сыграл вничью.
- «Копенгаген» смог сохранить ворота сухими только 1 раз в последних 8 матчах.
- «Боруссия Д» в свою очередь забила в каждом из 10 поединков текущего сезона.
Возможные стартовые составы
Копенгаген: Котарски – Лопес, Хатцидиякос, Габриэл, Сузуки – Роберт, Мадсен, Лерагер, Ларссон – Эльюнусси, Клаэссон
Боруссия Д: Кобель – Бенсебаини, Шлоттербек, Антон – Свенссон, Нмеча, Забитцер, Рюэрсон – Брандт, Адееми – Гирасси
Прогноз
Я поставлю на тотал больше 2,5 с коэффициентом 1,81.
22:00
