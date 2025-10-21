Боруссия Д в результативном матче уверенно обыграла Копенгаген

Во вторник, 21 октября, в Копенгагене состоялся матч третьего тура между одноимённой командой и «Боруссией» Дортмунд. «Джмели» одержали уверенную победу со счетом 4:2, решив исход матча во втором тайме.

Первый тайм команды начали достаточно спокойно, присматриваясь друг к другу. Однако постепенно «Боруссия» захватила инициативу и начала всё больше давить на ворота Котарски. Это дало результат на 21-й минуте, когда великолепный удар под перекладину из-за пределов штрафной нанес Феликс Нмеча.

После этого активизировались хозяева, которые несколько раз опасно били по воротам, заставляя работать Кобеля. А на 34-й минуте они все же достигли своего. После подачи углового возник хаос в штрафной гостей, в котором Бенсебаини пытался выбить мяч подальше, но попал в Антона, и от немца мяч залетел в ворота. С ничейным счетом команды ушли на перерыв.

С начала второго тайма «Боруссия» была активнее и острее и дожала соперника на 61-й минуте, когда Лукас Лерагер сфолил в штрафной на Гирраси, а Бенсебаини уверенно реализовал пенальти.

Забив второй гол, дортмундцы не остановились и продолжали активно прессинговать соперников, и это дало результат на 76-й минуте. Чуквуемека перехватил мяч на чужой половине поля и отдал пас на Нмечу. Феликс пробил из-за пределов штрафной, и мяч с рикошетом от ноги соперника, который дезориентировал Котарски, залетел в ближний угол.

Прошло еще 10 минут, и Фабио Силва довел счет до разгромного. Португалец отреагировал на отскок в штрафной соперника и ударом с лета с острого угла прошил Котарски.

В этот момент казалось, что хозяева уже опустили руки, но им удалось быстро отыграть 1 гол. На 90-й минуте Дадасон замкнул подачу Сузуки с правого фланга. Однако на большее «Копенгагену» не хватило времени.

Лига чемпионов, 3-й тур. 19 октября 2025

Копенгаген – Боруссия Дортмунд – 2:4

Голы: Антон, 34 (аг), Дадасон, 90 – Нмеча, 21, 76; Бенсебаини, 61 (пен), Силва, 86

