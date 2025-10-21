Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Боруссия Д в результативном матче уверенно обыграла Копенгаген
Лига Чемпионов
Копенгаген
21.10.2025 22:00 – FT 2 : 4
Боруссия Д
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига чемпионов
21 октября 2025, 23:56 | Обновлено 22 октября 2025, 01:58
55
0

Боруссия Д в результативном матче уверенно обыграла Копенгаген

Дубль Нмечи и голы Бенсебаини и Фабио Силвы принесли выездную победу дортмундцам

21 октября 2025, 23:56 | Обновлено 22 октября 2025, 01:58
55
0
Боруссия Д в результативном матче уверенно обыграла Копенгаген
Getty Images/Global Images Ukraine

Во вторник, 21 октября, в Копенгагене состоялся матч третьего тура между одноимённой командой и «Боруссией» Дортмунд. «Джмели» одержали уверенную победу со счетом 4:2, решив исход матча во втором тайме.

Первый тайм команды начали достаточно спокойно, присматриваясь друг к другу. Однако постепенно «Боруссия» захватила инициативу и начала всё больше давить на ворота Котарски. Это дало результат на 21-й минуте, когда великолепный удар под перекладину из-за пределов штрафной нанес Феликс Нмеча.

После этого активизировались хозяева, которые несколько раз опасно били по воротам, заставляя работать Кобеля. А на 34-й минуте они все же достигли своего. После подачи углового возник хаос в штрафной гостей, в котором Бенсебаини пытался выбить мяч подальше, но попал в Антона, и от немца мяч залетел в ворота. С ничейным счетом команды ушли на перерыв.

С начала второго тайма «Боруссия» была активнее и острее и дожала соперника на 61-й минуте, когда Лукас Лерагер сфолил в штрафной на Гирраси, а Бенсебаини уверенно реализовал пенальти.

Забив второй гол, дортмундцы не остановились и продолжали активно прессинговать соперников, и это дало результат на 76-й минуте. Чуквуемека перехватил мяч на чужой половине поля и отдал пас на Нмечу. Феликс пробил из-за пределов штрафной, и мяч с рикошетом от ноги соперника, который дезориентировал Котарски, залетел в ближний угол.

Прошло еще 10 минут, и Фабио Силва довел счет до разгромного. Португалец отреагировал на отскок в штрафной соперника и ударом с лета с острого угла прошил Котарски.

В этот момент казалось, что хозяева уже опустили руки, но им удалось быстро отыграть 1 гол. На 90-й минуте Дадасон замкнул подачу Сузуки с правого фланга. Однако на большее «Копенгагену» не хватило времени.

Лига чемпионов, 3-й тур. 19 октября 2025

Копенгаген – Боруссия Дортмунд – 2:4

Голы: Антон, 34 (аг), Дадасон, 90 – Нмеча, 21, 76; Бенсебаини, 61 (пен), Силва, 86

Видео голов и обзор матча

Фотогалерея:

События матча

90’ +1
ГОЛ ! Мяч забил Виктор Дадасон (Копенгаген), асcист Дзюнносукэ Судзуки.
87’
ГОЛ ! Мяч забил Фабиу Силва (Боруссия Д).
76’
ГОЛ ! Мяч забил Феликс Нмеча (Боруссия Д), асcист Карни Чуквуэмека.
61’
ГОЛ ! С пенальти забил Рами Бенсебаини (Боруссия Д).
33’
ГОЛ ! Автогол забил Вальдемар Антон (Боруссия Д).
20’
ГОЛ ! Мяч забил Феликс Нмеча (Боруссия Д), асcист Джоб Беллингем.
По теме:
Еще один рекорд. Ямаль установил интересное достижение в Лиге чемпионов
Феноменальное достижение. Холанд забил в 12-м матчах подряд
Энрике отреагировал на сумасшедший матч ПСЖ, где Забарный получил красную
Боруссия Дортмунд Копенгаген Лига чемпионов видео голов и обзор Феликс Нмеча Рами Бенсебаини Фабиу Силва Вальдемар Антон автогол
Иван Чирко
Иван Чирко Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Забарный сыграл рукой и получил красную, Байер забил с пенальти
Футбол | 21 октября 2025, 22:41 21
Забарный сыграл рукой и получил красную, Байер забил с пенальти
Забарный сыграл рукой и получил красную, Байер забил с пенальти

Украинский защитник покинул поле на 37-й минуте

Таблица УПЛ после 9-го тура. Металлист 1925 упустил шанс войти в топ-3
Футбол | 21 октября 2025, 06:23 12
Таблица УПЛ после 9-го тура. Металлист 1925 упустил шанс войти в топ-3
Таблица УПЛ после 9-го тура. Металлист 1925 упустил шанс войти в топ-3

В тройку лучших команд входят Кривбасс, Шахтер и Динамо

СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 21 октября
Футбол | 21.10.2025, 08:42
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 21 октября
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 21 октября
Легенда Динамо. Стало известно, кто может заменить Лупашко в Карпатах
Футбол | 21.10.2025, 19:02
Легенда Динамо. Стало известно, кто может заменить Лупашко в Карпатах
Легенда Динамо. Стало известно, кто может заменить Лупашко в Карпатах
Роналду пригласил в Аль-Наср суперзвезду Барселоны
Футбол | 22.10.2025, 02:32
Роналду пригласил в Аль-Наср суперзвезду Барселоны
Роналду пригласил в Аль-Наср суперзвезду Барселоны
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Усик решил испортить планы Аль-Шейху. Он не будет драться с этим боксером
Усик решил испортить планы Аль-Шейху. Он не будет драться с этим боксером
21.10.2025, 07:00 2
Бокс
Кривбасс, Шахтер, Динамо. Турнирная таблица УПЛ после воскресных матчей
Кривбасс, Шахтер, Динамо. Турнирная таблица УПЛ после воскресных матчей
20.10.2025, 06:23 19
Футбол
Бывший игрок Динамо и сборной Украины начал тренерскую карьеру в Европе
Бывший игрок Динамо и сборной Украины начал тренерскую карьеру в Европе
20.10.2025, 13:17 5
Футбол
В ВСУ отреагировали на заявления Алиева, что он с первых дней пошел служить
В ВСУ отреагировали на заявления Алиева, что он с первых дней пошел служить
20.10.2025, 19:05 5
Футбол
Шанс упущен. Металлист 1925 не смог обыграть Кудровку
Шанс упущен. Металлист 1925 не смог обыграть Кудровку
20.10.2025, 19:59 89
Футбол
Легендарного украинца, выигравшего Золотой мяч, обвинили в краже
Легендарного украинца, выигравшего Золотой мяч, обвинили в краже
20.10.2025, 08:44 11
Футбол
Дерек Чисора предупредил Усика, что его ждет большой апсет
Дерек Чисора предупредил Усика, что его ждет большой апсет
20.10.2025, 00:02
Бокс
Сборная Марокко U20 сенсационно переиграла Аргентину и стала победителем ЧМ
Сборная Марокко U20 сенсационно переиграла Аргентину и стала победителем ЧМ
20.10.2025, 03:59 6
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем