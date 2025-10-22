Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  12 голов – это много. Реакция Нико Ковача на результативную игру Боруссии Д
22 октября 2025, 04:29 | Обновлено 22 октября 2025, 04:38
12 голов – это много. Реакция Нико Ковача на результативную игру Боруссии Д

В матче 3-го тура Лиги чемпионов Боруссия Д переиграла Копенгаген со счетом 4:2

12 голов – это много. Реакция Нико Ковача на результативную игру Боруссии Д
УЕФА. Нико Ковач

Вечером 21 октября состоялись матчи 3-го тура Лиги чемпионов УЕФА 2025/26.

Немецкая Боруссия Д на выезде обыграла Копенгаген из Дании со счетом 4:2.

Феликс Нмеча был признан лучшим игроком матча. Группа технических наблюдателей УЕФА заявила: «Он забил два решающих гола, но прежде всего его игровой интеллект и самоотдача в командной работе выделялись над всеми другими игроками».

Главный тренер Боруссии Д Нико Ковач: «Мы не начали так, как я ожидал. Мы играли немного медленно, и наши передачи были недостаточно острыми, поэтому мы не угрожали в глубину. Мы не создавали моментов, поэтому я остался недоволен первым таймом».

«Во время перерыва мы изменили несколько деталей, и во втором тайме все было гораздо лучше. В итоге это была заслуженная победа. Было трудно, мы много работали. Но в конце концов все было хорошо.

Джоб Беллингем? Я был особенно доволен игрой Джоба Беллингема. Это был его второй матч в стартовом составе в Лиге чемпионов. Он сыграл хорошо, и именно этого требует каждый игрок: прогресса, уверенности в себе и хороших игр.

Результативность Боруссии? 12 голов – это много, и это показывает, что мы стремимся забивать. Мы стараемся создавать моменты. Это важно, потому что иначе ты не сможешь забить. Это меня радует, но, честно говоря, я хотел бы, чтобы мы пропускали меньше».

Полузащитник Боруссии Д Феликс Нмеча: «Были моменты, когда я немного раздражался. Было несколько простых ошибок, но в целом в создании моментов все было хорошо. Мы лучше вышли на второй тайм, играли быстрее. Мы больше использовали фланги, чем центр, и это дало свой результат.

Мы растем. Нам нравится играть в Лиге чемпионов. Думаю, то, как мы попали в Лигу чемпионов в прошлом году, было почти чудом, если учесть, откуда мы начинали. Мы стараемся ничего не воспринимать как должное и максимально использовать свои шансы».

Главный тренер Копенгагена Якоб Нееструп: «Думаю, мы проиграли лучшей команде. Особенно в последней трети игры они показали разницу в качестве и уровне. До этого момента мы сделали все, что могли.

У нас были хорошие переходы из обороны в атаку. Но если хочешь взять очко или три против команды такого уровня, как Боруссия Дортмунд, нужно реализовывать свои моменты. В итоге мы проиграли лучшей команде, и они заслужили победу».

Капитан Копенгагена Виктор Классон: «Прежде всего, здесь, на Паркен, как всегда, была фантастическая атмосфера, когда идет матч Лиги чемпионов. Думаю, мы хорошо выдержали против сильного соперника, топ-команды из Бундеслиги.

Если бы перед матчем мне сказали, что мы сможем так устоять против топ-команды Бундеслиги, я был бы очень счастлив и горд. Но сейчас это уже не имеет значения, когда мы проигрываем и пропускаем четыре гола».

События матча

90’ +1
ГОЛ ! Мяч забил Виктор Дадасон (Копенгаген), асcист Дзюнносукэ Судзуки.
87’
ГОЛ ! Мяч забил Фабиу Силва (Боруссия Д).
76’
ГОЛ ! Мяч забил Феликс Нмеча (Боруссия Д), асcист Карни Чуквуэмека.
61’
ГОЛ ! С пенальти забил Рами Бенсебаини (Боруссия Д).
33’
ГОЛ ! Автогол забил Вальдемар Антон (Боруссия Д).
20’
ГОЛ ! Мяч забил Феликс Нмеча (Боруссия Д), асcист Джоб Беллингем.
Николай Степанов Источник: УЕФА
