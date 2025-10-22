Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Копенгаген – Боруссия Д – 2:4. Уверенная победа шмелей. Видео голов и обзор
Лига Чемпионов
Копенгаген
21.10.2025 22:00 – FT 2 : 4
Боруссия Д
Лига чемпионов
22 октября 2025, 01:54 | Обновлено 22 октября 2025, 01:59
Копенгаген – Боруссия Д – 2:4. Уверенная победа шмелей. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор матча 3-го тура Лиги чемпионов.

Копенгаген – Боруссия Д – 2:4. Уверенная победа шмелей. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 21 октября проходили матчи 3-го тура Лиги чемпионов УЕФА 2025/26.

В одном из поединков датский «Копенгаген» принимал немецкую «Боруссию Дортмунд».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE у Telegram Sport.ua

На 21-й минуте матча «Боруссия» повела в счете благодаря великолепному удару под перекладину из-за пределов штрафной Феликса Нмечи.

Результативную передачу на свой счет записал Джуд Беллингем.

На 34-й минуте «Копенгаген» заработал угловой на левом фланге, после подачи которого в попытке выбить мяч из штрафной Бенсебаини попал в Антона, и от немца мяч залетел в ворота.

Второй тайм активно начала «Боруссия» и дожала соперника на 61-й минуте, когда Лукас Лерагер сфолил в штрафной на Гирраси, а Бенсебаини реализовал пенальти.

На 76-й минуте Нмеча снова пробил из-за пределов штрафной, и на этот раз мяч с рикошетом от ноги соперника залетел в ближний угол ворот.

Прошло ещё 10 минут, и Фабио Силва довел счет до разгромного. Португалец отреагировал на отскок в штрафной соперника и ударом с лёта с острого угла прошил Котарски.

До завершения матча хозяева сумели отличиться ещё раз, когда Дадасов замкнул подачу Сузуки.

Лига чемпионов, 3-й тур. 19 октября 2025

Копенгаген – Боруссия Дортмунд – 2:4

Голы: Антон, 34 (аг), Дадасов, 90' – Нмеча, 21, 76; Бенсебаини, 61 (пен), Силва, 86

Видео голов:

События матча

90’ +1
ГОЛ ! Мяч забил Виктор Дадасон (Копенгаген), асcист Дзюнносукэ Судзуки.
87’
ГОЛ ! Мяч забил Фабиу Силва (Боруссия Д).
76’
ГОЛ ! Мяч забил Феликс Нмеча (Боруссия Д), асcист Карни Чуквуэмека.
61’
ГОЛ ! С пенальти забил Рами Бенсебаини (Боруссия Д).
33’
ГОЛ ! Автогол забил Вальдемар Антон (Боруссия Д).
20’
ГОЛ ! Мяч забил Феликс Нмеча (Боруссия Д), асcист Джоб Беллингем.
Иван Чирко
