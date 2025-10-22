Копенгаген – Боруссия Д – 2:4. Уверенная победа шмелей. Видео голов и обзор
Смотрите видеообзор матча 3-го тура Лиги чемпионов.
Вечером 21 октября проходили матчи 3-го тура Лиги чемпионов УЕФА 2025/26.
В одном из поединков датский «Копенгаген» принимал немецкую «Боруссию Дортмунд».
На 21-й минуте матча «Боруссия» повела в счете благодаря великолепному удару под перекладину из-за пределов штрафной Феликса Нмечи.
Результативную передачу на свой счет записал Джуд Беллингем.
На 34-й минуте «Копенгаген» заработал угловой на левом фланге, после подачи которого в попытке выбить мяч из штрафной Бенсебаини попал в Антона, и от немца мяч залетел в ворота.
Второй тайм активно начала «Боруссия» и дожала соперника на 61-й минуте, когда Лукас Лерагер сфолил в штрафной на Гирраси, а Бенсебаини реализовал пенальти.
На 76-й минуте Нмеча снова пробил из-за пределов штрафной, и на этот раз мяч с рикошетом от ноги соперника залетел в ближний угол ворот.
Прошло ещё 10 минут, и Фабио Силва довел счет до разгромного. Португалец отреагировал на отскок в штрафной соперника и ударом с лёта с острого угла прошил Котарски.
До завершения матча хозяева сумели отличиться ещё раз, когда Дадасов замкнул подачу Сузуки.
Лига чемпионов, 3-й тур. 19 октября 2025
Копенгаген – Боруссия Дортмунд – 2:4
Голы: Антон, 34 (аг), Дадасов, 90' – Нмеча, 21, 76; Бенсебаини, 61 (пен), Силва, 86
Видео голов:
События матча
