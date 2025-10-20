Юнион Сент-Жилуаз

Юнион Сен-Жилуаз – Интер. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
Матч начнется 21 октября в 22:00 по Киеву
Во вторник, 21 октября, состоится матч 3-го тура основного этапа Лиги чемпионов между «Юнионом Сен-Жилуаз» и «Интером». По киевскому времени игра начнется в 22:00.
Юнион Сен-Жилуаз
Довольно уверенные выступления на национальной арене демонстрирует коллектив в текущем сезоне. За 11 поединков Лиги Жупиле «Юнион» набрал 26 очков, что позволяет ему занимать 1-е место в турнирной таблице, опережая ближайших конкурентов, «Брюгге», на 3 зачетных пункта. Свой путь в Кубке Бельгии клуб начнет со стадии 1/16 финала матчем против «Тюбиз-Брена» из низших лиг.
Дебютный сезон Лиги чемпионов бельгийцы начали уверенной победой 3:1 над «ПСВ», однако во 2-м туре разгромно проиграли «Ньюкаслу» со счетом 0:4.
Интер
Начало сезона выдалось для «нерадзури» не слишком удачным – в Серии А коллектив после 3-го тура имел 2 поражения против «Ювентуса» и «Удинезе» и занимал последние места таблицы. Однако в следующих 4-х раундах клуб одержал 4 победы, поэтому сейчас с 15-ю очками в активе занимает 2-е место в турнирной таблице чемпионата. В Кубке Италии «Интер» стартует со стадии 1/8 финала поединком против «Венеции».
В 1-м туре Лиги чемпионов итальянцы со счетом 2:0 переиграли «Аякс», а во 2-м 3:0 разгромили пражскую «Славию».
Личные встречи
Команды еще никогда не встречались в очных играх между клубами.
Интересные факты
- В последних 6 играх «Юнион» смог сохранить ворота сухими только 1 раз.
- «Интер» победил в 3/4 выездных поединках этого сезона. В каждом из выигранных поединков команда смогла сохранить ворота сухими.
- «Интер» забил 18 голов в текущем сезоне Серии А – лучший показатель среди всех команд.
Возможные стартовые составы
Юнион: Схерпен – Лейсен, Берджесс, Макалистер – Ньянг, Расмуссен, Зорган, Халайли – Эль-Хади – Дэвид, Родригес
Интер: Зоммер – Бастони, Ачерби, Аканжи – Димарко, Мхитарян, Чалханоглу, Барелла, Дюмфрис – Мартинес, Бонни
Прогноз
Я поставлю на победу «Интера» с коэффициентом 1.67.
22:00
