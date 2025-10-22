«После 15 минут были еще в автобусе». Реакция на разгромную победу Интера

Вечером 21 октября состоялись матчи 3-го тура Лиги чемпионов УЕФА 2025/26.

Сен-Жилуаз (Бельгия) проиграл Интеру (Италия) со счетом 0:4.

Голы забили: Дензел Дюмфрис, 41, Лаутаро Мартинес, 45+1, Хакан Чалханоглу, 53 (пен), Франческо Пио Эспозито, 76.

Кристиан Киву, главный тренер «Интера»: «Мы были немного удивлены интенсивностью, агрессивностью соперников. Мы были слишком мягкими в единоборствах, действовали слишком легко. После тех 15 минут начали выстраивать свою игру и уверенность. Это было нелегко, потому что угроза всегда рядом, поэтому нужно быть готовыми ко всему. Мы забили, потом второй гол – и стало легче.

Я горжусь своей командой, потому что матчи Лиги чемпионов никогда не бывают легкими, особенно на выезде против соперника, который хочет что-то доказать против такой команды, как Интер. Я счастлив с результатом и тем, что это уже третий сухой матч подряд в турнире. Горжусь ребятами.

У нас большой опыт в этом турнире, и он многому нас научил за последние годы. Нужно отдать должное подходу Юниона и тому, во что они верили, играя против нас. В некоторых моментах нам повезло, потому что могли и пропустить. Наш подход в этой Лиге чемпионов замечательный, но… мы знаем, что всегда нужно быть готовыми на 100%. Независимо от соперника, нужно быть готовым ко всему. Это нелегко для кого угодно – вот что делает этот турнир особенным».

Тренер «Юниона» Давид Хуберт: «Ребята старались выполнить план игры как можно лучше и отдали много энергии. Вышли на поле с правильными намерениями. Не будем забывать, что это Интер – не случайная команда. Мы действовали хорошо вплоть до финальной стадии – той, где нужно забивать. Были шансы сделать 1:0, даже вторые и третьи моменты. К сожалению, не удалось.

Мы провели приличный первый тайм, но не использовали свои моменты. Те мелкие эпизоды, которые мы потеряли – угловой и контратака – сразу обернулись голами Интера. Особенно второй, перед перерывом, для меня очень болезненный. Мы должны были действовать зрелее в этих переходах и уйти в раздевалку при счете 0:1. Во втором тайме стало тяжело. При 3:0 это уже, ментально… немного как игра закончена. Счет не отражает то, как мы сыграли первый тайм».

Кевин Макаллистер, защитник «Юниона»: «Мы не просто хотим участвовать в Лиге чемпионов – мы хотим набирать очки. Мы очень хорошо стартовали с победы над ПСВ (3:1 в 1-м туре), но потом встретили две очень сильные команды. Сегодня было немного лучше, чем с Ньюкаслом (поражение 0:4 дома во 2-м туре). После 3:0 Интер немного сбавил обороты, а мы устали. Нужно восстанавливаться.

Если кто-то думал, что мы будем легко набирать очки в Лиге чемпионов, это было неправильное мышление. В первые 15 минут мы были лучше и должны были забивать. Мы не использовали моменты, а потом Интер начал играть. У них действительно хорошие игроки и высокое качество, и они могут забить в любой момент. Первый гол со стандарта – это именно то, чего нужно избегать».

Полузащитник «Юниона» Адем Зорган: «Нам действительно не хватало точности перед воротами. Хотя бы один из тех моментов должен был закончиться голом. Когда смотрю на счет, чувствую, что мы заслуживали хотя бы один гол. Но мы играли против очень талантливого и опытного состава Интера».

Промис Давид, нападающий «Юниона»: «Мы начали так, как нужно было, на уровне Интера. Но обидно, что наши моменты не реализовались. Нам немного не повезло, и я беру это на себя. Первый гол, который мы пропустили со стандарта, можно было избежать. Но мы сделаем из этого выводы».

Защитник «Интера» Ян Биссек: «После первых 15 минут мы, кажется, все еще были в автобусе. Но пройдя эту фазу, мы сыграли очень хорошо – сделали именно то, что планировали, и контролировали игру, так что все могут быть довольны. Для защитника сухой матч – всегда приятно.

У нас были очень успешные сезоны Лиги чемпионов в последние годы, поэтому мы знаем, на что способны. Если продолжим в том же духе, выход в плей-офф нам по силам. Мы гордимся нашей надежной обороной, поэтому должны и дальше играть так – тогда все будет отлично.

Мы знали, что соперники будут очень мотивированы. Для них это большой матч. Они хорошо действовали, особенно в первые 15 минут, и немного нас удивили. Мы их не недооценивали, но просто нужно было время, чтобы войти в игру. Потом мы хорошо справились. Если Юнион продолжит так, думаю, они могут наделать шума».

Дензел Дюмфрис признан лучшим игроком матча по версии технических наблюдателей УЕФА, которые отметили: «Дюмфрис был отличным на всех этапах игры, уверенно действовал в единоборствах и забил».

Дензел Дюмфрис: «Это очень важная победа для нас. Начало было трудным, но после 15–20 минут мы перестроились и сыграли очень хорошо как команда. Киву – тренер, который много общается с игроками. Он сильный тренер и добавил нам уверенности.

Мы хорошо изменили игру, и это заслуженная победа. Мой гол пришел после углового; мы отрабатывали это на тренировках – Ян Биссек выиграл борьбу, а я не колебался пробить.

Начало игры? Я подумал: О, Боже, сегодня будет тяжело. Они были очень физичными и много подавали в штрафную. Они делали это хорошо, но со временем мы взяли контроль над игрой, нашли свой ритм и начали контролировать пространство. У них хорошая команда, им нужно продолжать в том же духе».

Сухой матч очень важен для нас. У нас есть свои цели, и мы знаем, как дойти до финала. Я всегда ставлю большие цели. Мы всегда играем, чтобы побеждать».