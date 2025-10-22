Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Сен-Жилуаз – Интер – 0:4. Яркий матч нерадзурри. Видео голов и обзор
Лига Чемпионов
Юнион Сент-Жилуаз
21.10.2025 22:00 – FT 0 : 4
Интер Милан
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига чемпионов
22 октября 2025, 03:09 | Обновлено 22 октября 2025, 03:15
44
0

Сен-Жилуаз – Интер – 0:4. Яркий матч нерадзурри. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор матча 3-го тура Лиги чемпионов

22 октября 2025, 03:09 | Обновлено 22 октября 2025, 03:15
44
0
Сен-Жилуаз – Интер – 0:4. Яркий матч нерадзурри. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 21 октября состоялись матчи 3-го тура Лиги чемпионов УЕФА 2025/26.

Итальянский Интер на выезде переиграл Юнион Сен-Жилуаз из Бельгии со счетом 4:0.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Голы забили: Дензел Дюмфрис, Лаутаро Мартинес, Хакан Чалханоглу, Франческо Пио Эспозито.

Лига чемпионов УЕФА 2025/26

3-й тур. 21 октября

21.10. 22:00. Сен-Жилуаз (Бельгия) – Интер (Италия) – 0:4

Голы: Дензел Дюмфрис, 41, Лаутаро Мартинес, 45+1, Хакан Чалханоглу, 53 (пен), Франческо Пио Эспозито, 76

Видео голов и обзор матча

События матча

76’
ГОЛ ! Мяч забил Франческо Пио Эспозито (Интер Милан), асcист Анж-Йоан Бонни.
53’
ГОЛ ! С пенальти забил Хакан Чалханоглу (Интер Милан).
45’ +1
ГОЛ ! Мяч забил Лаутаро Мартинес (Интер Милан), асcист Франческо Пио Эспозито.
41’
ГОЛ ! Мяч забил Дензел Дюмфрис (Интер Милан), асcист Янн Биссек.
По теме:
12 голов – это много. Реакция Нико Ковача на результативную игру Боруссии Д
Итальянский журналист: «Гасперини был даже хуже Довбика»
Каспер ЮЛЬМАНД: «Это очень больно. Проиграть 2:7 – это крайне неприятно»
Интер Милан Хакан Чалханоглу видео голов и обзор Лаутаро Мартинес Лига чемпионов Дензел Дюмфрис Юнион Сен-Жилуаз Франческо Пио Эспозито
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Футбольный мидвик с Ярославом Перканюком
Футбол | 21 октября 2025, 11:09 0
Футбольный мидвик с Ярославом Перканюком
Футбольный мидвик с Ярославом Перканюком

Классика ЛЧ, испанская тактика в Лондоне, испытания для Особенного и Зинченко

ПСЖ уничтожил Байер в матче с 9 голами, Забарный был удален в первом тайме
Футбол | 21 октября 2025, 23:55 22
ПСЖ уничтожил Байер в матче с 9 голами, Забарный был удален в первом тайме
ПСЖ уничтожил Байер в матче с 9 голами, Забарный был удален в первом тайме

Парижский клуб не заметил сопротивления соперника в поединке третьего тура Лиги чемпионов

Усик решил испортить планы Аль-Шейху. Он не будет драться с этим боксером
Бокс | 21.10.2025, 07:00
Усик решил испортить планы Аль-Шейху. Он не будет драться с этим боксером
Усик решил испортить планы Аль-Шейху. Он не будет драться с этим боксером
Евгений КОНОПЛЯНКА: «Такого тренера нельзя увольнять»
Футбол | 21.10.2025, 07:04
Евгений КОНОПЛЯНКА: «Такого тренера нельзя увольнять»
Евгений КОНОПЛЯНКА: «Такого тренера нельзя увольнять»
Байер – ПСЖ – 2:7. Почему удалили Забарного? Видео голов и обзор
Футбол | 22.10.2025, 02:41
Байер – ПСЖ – 2:7. Почему удалили Забарного? Видео голов и обзор
Байер – ПСЖ – 2:7. Почему удалили Забарного? Видео голов и обзор
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
В ВСУ отреагировали на заявления Алиева, что он с первых дней пошел служить
В ВСУ отреагировали на заявления Алиева, что он с первых дней пошел служить
20.10.2025, 19:05 5
Футбол
Украинец шокировал Шахтер запросом о зарплате. Он вляпался в скандал
Украинец шокировал Шахтер запросом о зарплате. Он вляпался в скандал
20.10.2025, 10:10 37
Футбол
Усик начал неожиданные переговоры о бое. И речь идет не о Джейке Поле
Усик начал неожиданные переговоры о бое. И речь идет не о Джейке Поле
20.10.2025, 08:02 5
Бокс
ОФИЦИАЛЬНО. Усик выбрал следующего соперника на бой
ОФИЦИАЛЬНО. Усик выбрал следующего соперника на бой
20.10.2025, 22:33 7
Бокс
Легендарного украинца, выигравшего Золотой мяч, обвинили в краже
Легендарного украинца, выигравшего Золотой мяч, обвинили в краже
20.10.2025, 08:44 11
Футбол
Георгий СУДАКОВ: «Моуриньо не понимает, что происходит в Украине»
Георгий СУДАКОВ: «Моуриньо не понимает, что происходит в Украине»
21.10.2025, 16:40 4
Футбол
Игорь СУРКИС: «Это незаменимый игрок в звездной команде Динамо»
Игорь СУРКИС: «Это незаменимый игрок в звездной команде Динамо»
20.10.2025, 09:10 2
Футбол
Бывший игрок Динамо и сборной Украины начал тренерскую карьеру в Европе
Бывший игрок Динамо и сборной Украины начал тренерскую карьеру в Европе
20.10.2025, 13:17 5
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем