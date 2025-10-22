Юнион Сент-Жилуаз

Вечером 21 октября состоялись матчи 3-го тура Лиги чемпионов УЕФА 2025/26.

Итальянский Интер на выезде переиграл Юнион Сен-Жилуаз из Бельгии со счетом 4:0.

Голы забили: Дензел Дюмфрис, Лаутаро Мартинес, Хакан Чалханоглу, Франческо Пио Эспозито.

Лига чемпионов УЕФА 2025/26

3-й тур. 21 октября

21.10. 22:00. Сен-Жилуаз (Бельгия) – Интер (Италия) – 0:4

Голы: Дензел Дюмфрис, 41, Лаутаро Мартинес, 45+1, Хакан Чалханоглу, 53 (пен), Франческо Пио Эспозито, 76

Видео голов и обзор матча