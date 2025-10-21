Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Максимум очков, ноль пропущенных. Интер продолжает поход за Лигой чемпионов
Лига Чемпионов
Юнион Сент-Жилуаз
21.10.2025 22:00 – FT 0 : 4
Интер Милан
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига чемпионов
21 октября 2025, 23:55 | Обновлено 22 октября 2025, 00:04
100
3

Максимум очков, ноль пропущенных. Интер продолжает поход за Лигой чемпионов

Миланцы выиграли очередной матч у «Юнион Сен-Жилуаз»

21 октября 2025, 23:55 | Обновлено 22 октября 2025, 00:04
100
3 Comments
Максимум очков, ноль пропущенных. Интер продолжает поход за Лигой чемпионов
Getty Images/Global Images Ukraine. Юнион Сен-Жилуаз – Интер

Во вторник, 21 октября, состоялся поединок 3-го тура основного этапа Лиги чемпионов между «Юнион Сен-Жилуаз» и «Интером».

Матч прошел в Андерлехте на стадионе Лотто Парк. Миланцы разгромили соперника со счетом 4:0.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Голы в составе гостей забивали Дензел Дюмфрис, Лаутаро Мартинес, Хакан Чалханоглу и Френческо Пио Эспозито.

«Интер» выиграл 3-й подряд матч на старте Лиги чемпионов – забил девять голов и не пропустил.

«Юнион Сен-Жилуаз» имеет в своем активе после этого матча три очка.

Следующий матч в Лиге чемпионов «Интер» проведет 5 ноября против «Кайрата», днем ранее «Юнион Сен-Жилуаз» посетит Мадрид, где сыграет с «Атлетико».

Лига чемпионов. Основной этап, 3-й тур, 21 октября.

Юнион Сен-Жилуаз – Интер – 0:4
Голы: Дюмфрис, 41, Мартинес, 45+1, Чалханоглу, 53 (п), Эспозито, 76.

По теме:
ПСВ забил шесть голов в ворота Наполи, который доигрывал матч в меньшинстве
Холанд и Бернарду Силва. Ман Сити комфортно взял три очка у Вильярреала
ПСЖ уничтожил Байер в матче с 9 голами, Забарный был удален в первом тайме
Юнион Сен-Жилуаз Дензел Дюмфрис Лаутаро Мартинес Хакан Чалханоглу Интер Милан Лига чемпионов
Дмитрий Олейник
Дмитрий Олейник Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Сороки приземлили орлов. Ньюкасл разгромил Бенфику, Трубин пропустил 3 гола
Футбол | 21 октября 2025, 23:50 2
Сороки приземлили орлов. Ньюкасл разгромил Бенфику, Трубин пропустил 3 гола
Сороки приземлили орлов. Ньюкасл разгромил Бенфику, Трубин пропустил 3 гола

Анатолий Трубин и Георгий Судаков отыграли весь матч 3-го тура Лиги чемпионов

Таблица УПЛ после 9-го тура. Металлист 1925 упустил шанс войти в топ-3
Футбол | 21 октября 2025, 06:23 12
Таблица УПЛ после 9-го тура. Металлист 1925 упустил шанс войти в топ-3
Таблица УПЛ после 9-го тура. Металлист 1925 упустил шанс войти в топ-3

В тройку лучших команд входят Кривбасс, Шахтер и Динамо

СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 21 октября
Футбол | 21.10.2025, 08:42
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 21 октября
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 21 октября
ВИДЕО. Худший матч в карьере? Забарный привез два пенальти и был удален
Футбол | 21.10.2025, 23:07
ВИДЕО. Худший матч в карьере? Забарный привез два пенальти и был удален
ВИДЕО. Худший матч в карьере? Забарный привез два пенальти и был удален
Шахтер выступил с официальным заявлением о скандале вокруг Конопли
Футбол | 21.10.2025, 10:12
Шахтер выступил с официальным заявлением о скандале вокруг Конопли
Шахтер выступил с официальным заявлением о скандале вокруг Конопли
Комментарии 3
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
uausa
Гарна статистика: три гри - чотири виграші)
Ответить
+1
Показать Скрыть 2 ответа
Популярные новости
Усик начал неожиданные переговоры о бое. И речь идет не о Джейке Поле
Усик начал неожиданные переговоры о бое. И речь идет не о Джейке Поле
20.10.2025, 08:02 5
Бокс
Кривбасс, Шахтер, Динамо. Турнирная таблица УПЛ после воскресных матчей
Кривбасс, Шахтер, Динамо. Турнирная таблица УПЛ после воскресных матчей
20.10.2025, 06:23 19
Футбол
Бывший игрок Динамо и сборной Украины начал тренерскую карьеру в Европе
Бывший игрок Динамо и сборной Украины начал тренерскую карьеру в Европе
20.10.2025, 13:17 5
Футбол
Украинец шокировал Шахтер запросом о зарплате. Он вляпался в скандал
Украинец шокировал Шахтер запросом о зарплате. Он вляпался в скандал
20.10.2025, 10:10 37
Футбол
Легендарного украинца, выигравшего Золотой мяч, обвинили в краже
Легендарного украинца, выигравшего Золотой мяч, обвинили в краже
20.10.2025, 08:44 11
Футбол
Георгий СУДАКОВ: «Моуриньо не понимает, что происходит в Украине»
Георгий СУДАКОВ: «Моуриньо не понимает, что происходит в Украине»
21.10.2025, 16:40 4
Футбол
В ВСУ отреагировали на заявления Алиева, что он с первых дней пошел служить
В ВСУ отреагировали на заявления Алиева, что он с первых дней пошел служить
20.10.2025, 19:05 5
Футбол
Общий зачет Формулы-1 после Гран-при США
Общий зачет Формулы-1 после Гран-при США
20.10.2025, 09:45
Авто/мото
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем