Максимум очков, ноль пропущенных. Интер продолжает поход за Лигой чемпионов

Во вторник, 21 октября, состоялся поединок 3-го тура основного этапа Лиги чемпионов между «Юнион Сен-Жилуаз» и «Интером».

Матч прошел в Андерлехте на стадионе Лотто Парк. Миланцы разгромили соперника со счетом 4:0.

Голы в составе гостей забивали Дензел Дюмфрис, Лаутаро Мартинес, Хакан Чалханоглу и Френческо Пио Эспозито.

«Интер» выиграл 3-й подряд матч на старте Лиги чемпионов – забил девять голов и не пропустил.

«Юнион Сен-Жилуаз» имеет в своем активе после этого матча три очка.

Следующий матч в Лиге чемпионов «Интер» проведет 5 ноября против «Кайрата», днем ранее «Юнион Сен-Жилуаз» посетит Мадрид, где сыграет с «Атлетико».

Лига чемпионов. Основной этап, 3-й тур, 21 октября.

Юнион Сен-Жилуаз – Интер – 0:4

Голы: Дюмфрис, 41, Мартинес, 45+1, Чалханоглу, 53 (п), Эспозито, 76.