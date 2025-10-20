21 октября на «Керамика» пройдет матч 3-го тура основного раунда Лиги чемпионов, в котором «Вильярреал» встретится с «Манчестер Сити». Поединок начнется в 22:00 по киевскому времени.

Вильярреал

Команда при Эмери выигрывала Лигу Европы и добиралась до полуфинала Лиги чемпионов. Но потом у нее произошел спад, связанный с возвращением Унаи в Англию. Только при Марселино удалось снова набрать обороты. Замкнув весной топ-5, он с подопечными добился право играть в главном еврокубке. Кстати, сейчас в Примере футболисты показывают достойный старт, явно намереваясь оставаться где-то сразу около «Реала» и «Барселоны».

А вот в Лиге чемпионов все далеко не так здорово. В Лондоне быстро грубо ошибся голкипер, и все закончилось прагматичной победой «Тоттенхэма» – тот так и закончил 1:0. Потом дома уступали «Ювентусу», но там получилось все-таки вырвать ничейный результат: в последний момент все же оформили 2:2.

Манчестер Сити

Клуб в 2023-м году наконец-то выигрывал Лигу чемпионов. Но уже в прошлом сезоне он, лихорадочно подписывая в январе новичков, пытался исправить положение. И, с одной стороны, поднялся на третье место в АПЛ. С другой, тогда рано вылетели из плей-офф Лиги чемпионов, после чего проиграли кубковый финал «Кристал Пэлас». И уже летом, обновленным составом, уступили на клубном чемпионате мира «Аль-Хиляль».

Рано пока что говорить об оздоровлении и в новом сезоне.

Да, достаточно много хороших матчей – но и осечки уже допускались. В том числе и в Лиге чемпионов. Не стоит переоценивать 2:0 с «Наполи», победитель Серии А рано там остался вдесятером. Но потом был матч с «Монако», и французы, что как раз готовили смену наставника, сумели отыграться на ничью за счет пенальти уже на 90-й минуте.

Статистика личных встреч

В 2011-м году клубы уже играли, тоже в рамках Лиги чемпионов. Тогда английский гранд смог победить в обоих поединках.

Прогноз

Букмекерские конторы считают фаворитом этого поединка звезд Гвардиолы. Но тут они не в оптимальной форме, и можно попробовать вариант с «обе забьют» (коэффициент - 1,63).