  4. Вильярреал – Манчестер Сити – 0:2. Как забил Холанд. Видео голов и обзор
Лига Чемпионов
Вильярреал
21.10.2025 22:00 – FT 0 : 2
Манчестер Сити
Лига чемпионов
22 октября 2025, 01:29 | Обновлено 22 октября 2025, 01:35
Смотрите видеообзор матча 3-го тура Лиги чемпионов

Getty Images/Global Images Ukraine

21 октября прошел матч 3-го тура Лиги чемпионов УЕФА.

«Манчестер Сити» выиграл на выезде у испанского «Вильярреала» (2:0).

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Гости открыли счет на 17-й минуте, Эрлинг Холанд реализовал передачу Рико Льюиса.

Затем забил Бернарду Силва после ассиста Савиньо на 40-й минуте.

Лига чемпионов 2025/26

3-й тур. 21 октября

Вильярреал (Испания) – Манчестер Сити (Англия) – 0:2

Голы: Эрлинг Холанд, 17, Бернарду Силва, 40

Видео голов и обзор матча

События матча

40’
ГОЛ ! Мяч забил Бернарду Силва (Манчестер Сити), асcист Савио.
17’
ГОЛ ! Мяч забил Эрлинг Холанд (Манчестер Сити), асcист Рико Льюис.
Вильярреал Пеп Гвардиола Манчестер Сити Лига чемпионов Эрлинг Холанд видео голов и обзор Бернарду Силва
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
