Вильярреал – Манчестер Сити – 0:2. Как забил Холанд. Видео голов и обзор
Смотрите видеообзор матча 3-го тура Лиги чемпионов
21 октября прошел матч 3-го тура Лиги чемпионов УЕФА.
«Манчестер Сити» выиграл на выезде у испанского «Вильярреала» (2:0).
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Гости открыли счет на 17-й минуте, Эрлинг Холанд реализовал передачу Рико Льюиса.
Затем забил Бернарду Силва после ассиста Савиньо на 40-й минуте.
Лига чемпионов 2025/26
3-й тур. 21 октября
Вильярреал (Испания) – Манчестер Сити (Англия) – 0:2
Голы: Эрлинг Холанд, 17, Бернарду Силва, 40
Видео голов и обзор матча
События матча
