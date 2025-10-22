21 октября прошел матч 3-го тура Лиги чемпионов УЕФА.

«Манчестер Сити» выиграл на выезде у испанского «Вильярреала» (2:0).

Гости открыли счет на 17-й минуте, Эрлинг Холанд реализовал передачу Рико Льюиса.

Затем забил Бернарду Силва после ассиста Савиньо на 40-й минуте.

Лига чемпионов 2025/26

3-й тур. 21 октября

Вильярреал (Испания) – Манчестер Сити (Англия) – 0:2

Голы: Эрлинг Холанд, 17, Бернарду Силва, 40

