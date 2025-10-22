Холанд просто невероятный. Реакция Гвардиолы и игроков Ман Сити на игру ЛЧ

21 октября состоялся матч 3-го тура Лиги чемпионов УЕФА. Манчестер Сити выиграл в гостях у испанского Вильярреала (2:0).

На 17-й минуте Эрлинг Холанд реализовал передачу Рико Льюиса. Бернарду Силва забил после ассиста Савиньо на 40-й минуте.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Пеп Гвардиола, главный тренер Манчестер Сити: «Мы сыграли очень, очень хорошо. Это правда, что во втором тайме около 20 минут они были лучше, но мы могли забить раньше. Атмосфера замечательная, настроение тоже. Я доволен. Мы забили голы в правильный момент.

Теперь у нас два домашних матча в Лиге чемпионов, и мы должны выйти и взять все очки. Мы смотрим вперед на оставшуюся часть турнира и знаем, что путь к успеху – это продолжать набирать очки».

Марселино, тренер Вильярреала: «Они нас переиграли в первом тайме. Те первые два момента, которые не завершились голами, сильно на нас повлияли, заставили сомневаться. После их гола мы потеряли уверенность, но как раз когда начали играть лучше, они забили второй – после комбинации, которой, на мой взгляд, можно было избежать. Мы очень хорошо сыграли во втором тайме и правильно отреагировали.

Нужно учитывать, что мы играли против большой команды, как Манчестер Сити, но я очень горжусь выступлением команды во втором тайме. Мы вышли с решимостью, показали характер, действовали как единое целое и создали достаточно моментов, чтобы забить. Я оптимист; я вижу ту команду, которую хочу видеть, и вижу, что они вдохновлены».

Сантьяго Мориньо, защитник Вильярреала: «Мы знали, что они сложный соперник, но в первом тайме мы сыграли плохо, хотя во втором прибавили. Нам нужно сосредоточиться на следующих матчах. Мы знали, что на старте группового этапа попали в очень трудную группу, но теперь должны набирать очки. Нужно оставаться спокойными и сосредоточиться на Лиге чемпионов».

Хуан Фойт, защитник Вильярреала: «В итоге остался горький осадок. Я должен был бы радоваться возвращению в состав сегодня, но не думаю, что мы хорошо соревновались. Мы можем играть гораздо лучше, особенно в первом тайме. У них игроки высочайшего уровня, которые требуют полной концентрации на протяжении всего матча.

Они сделали то, что должны были сделать. Они забили, когда мы играли плохо, а потом хорошо оборонялись. В итоге, когда счет стал 0:2, мы начали делать то, что должны были делать весь матч.

Очевидно, когда начинаешь без нужного количества очков, нужно быстро восстановиться. Мы еще не набрали те очки, которые хотели, но уверены, что теперь вернемся на правильный путь и будем соревноваться по-другому. То, что мы показали во втором тайме, – это правильное направление».

Рико Льюис, полузащитник Манчестер Сити: «Мы контролировали большую часть игры. Всегда есть вещи, которые можно сделать лучше. У них были определенные отрезки, которых мы могли избежать, если бы лучше держали мяч. Но мы требовательны к себе. Мы хотим выиграть турнир, поэтому анализируем и хорошее, и плохое, но довольны победой и сухими воротами.

Своя роль в полузащите этим вечером? Я всегда счастлив, когда играю там, и тренер это знает. Именно там я больше всего влияю на игру. Когда я играю в футбол и счастлив – это лучшее чувство.

Эрлинг Холанд? Он невероятен. Играть с ним в команде – это гораздо больше, чем кажется. Он притягивает к себе многих защитников, что освобождает других. А когда те освобождаются, он тоже находит пространство для себя. Его невозможно остановить. Ему нужно отдать должное – он невероятно трудолюбив, никогда не останавливается в стремлении забивать. И это видно.

Нынешнее настроение Манчестер Сити? Думаю, мы вернули себе уверенность. Это главное. Когда ты играешь с уверенностью, тебя можешь остановить только ты сам. Все доверяют друг другу. И если посмотреть на сегодняшних игроков – каждый хочет иметь мяч, и это прекрасно».

Савиньо из Манчестер Сити признан Игроком матча. Группа технических наблюдателей УЕФА отметила: «Он провел великолепный матч, постоянно создавал угрозу защите Вильярреала и отдал отличную голевую передачу на второй гол своей команды».

Савиньо, нападающий Манчестер Сити и игрок матча: «Я очень рад вернуться в Испанию. В Жироне я провел великолепный сезон и очень доволен победой команды. Я благодарен за возможность играть рядом с одними из лучших игроков в мире. Хочу продолжать играть, хочу продолжать помогать команде».