Холанд и Бернарду Силва. Ман Сити комфортно взял три очка у Вильярреала
Горожане набрали 7 очков из 9 в Лиге чемпионв
В матче 3-го тура Лиги чемпионов «Манчестер Сити» одержал победу в гостях над испанским «Вильярреалом» – 2:0.
Гости открыли счёт на 17-й минуте: Эрлинг Холанд реализовал передачу Рико Льюиса.
Второй гол в первом тайме забил Бернарду Силва после паса Савиньо на 40-й минуте.
«Манчестер Сити» набрал 7 очков в группе и находится в верхней части турнирной таблицы. «Вильярреал» остался с 1 набранным очком.
Лига чемпионов 2025/26
3-й тур. 21 октября
Вильярреал (Испания) – Манчестер Сити (Англия) – 0:2
Голы: Эрлинг Холанд, 17, Бернарду Силва, 40
Фотогалерея
