21.10.2025 19:45
21 октября 2025, 12:34 |
Барселона – Олимпиакос. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов

Матч начнется 21 октября в 19:45 по Киеву

ФК Барселона

21 октября на «Камп Ноу» пройдет матч 3-го тура основного раунда Лиги чемпионов, в котором «Барселона» встретится с «Олимпиакосом». Поединок начнется в 19:45 по киевскому времени.

Барселона

Команда в прошлом сезоне разве что как раз в Лиге чемпионов могла проявить себя лучше. Но там как раз был вылет в плей-офф от «Интера», а вот во всех «внутренних» турнирах Флик, до этого не работавший в Испании, опередил всех во главе с «Реалом» и собрал неплохой перечень трофеев. Сейчас, правда, не факт, что его подопечные стали сильнее. Да, появился новый вратарь, Гарсия, и арендован Рашфорд. Но, с другой стороны, все больше от футбола отвлекается Ямаль, да и травм все больше у тинэйджера - точно это новый Месси, а не новый Фати?

Не зря уже есть осечки. В Примере, несмотря на ничью с «Райо Вальекано», получилось выбраться на первое место – но перед паузой на игры сборных последовали 1:4 с «Севильей». И в Лиге чемпионов каталонцы смотрелись откровенно неубедительно. «Ньюкасл», что на старте забуксовал, еще обыграли за счет дубля Рашфорда. Но с достаточно принципиальным соперником, «ПСЖ», было домашнее поражение.

Олимпиакос

Клуб заметно прибавил при нынешнем наставнике, Мендилибаре. Для начала, он выиграл Лигу конференций - не самый статусный турнир, но при этом первый еврокубок в истории всей Греции (это при том, что сборная брала Евро!). Ну, а потом получилось вернуться и на первое место в национальном первенстве. Сейчас там был не лучший старт, но очевидно, что в фокусе внимания остается Лига чемпионов!

Там пока что, правда, команда из Пирея не впечатляет. Для начала она дома, играя долго в большинстве, не сумела забить «Пафосу» и закончила с дебютантом нулевой ничьей. А потом ничего не противопоставила «Арсеналу», уступив в Лондоне 0:2.

Статистика личных встреч

Клубы играли ровно восемь лет назад, в октябре 2017-го. Тогда каталонцы выиграли 3:1 дома, но на выезде ограничились нулевой ничьей.

Прогноз
Букмекерские конторы верят, что подопечные Флика реабилитируются за недавние осечки. Они смогут тут выиграть с форой «-2 гола» (коэффициент - 1,8).

21 октября 2025 -
