Хет-трик Фермина. Ханси Флик радуется победе Барселоны перед Эль-Класико

Вечером 21 октября состоялись матчи 3-го тура Лиги чемпионов УЕФА 2025/26.

Барселона (Испания) обыграла Олимпиакос (Греция) со счётом 6:1.

Голы забили: Фермин Лопес, 7, 39, 76, Ямаль, 68 (пен), Рэшфорд, 74, 79 – Эль-Кааби, 54 (пен).

Ханси Флик, тренер Барселоны: «У Ламина Ямаля сейчас нет никаких проблем. Для него, как и для других игроков, эта победа важна. Важно также, чтобы Ламин забивал голы. Если вспомнить последний год, с тех пор как я здесь, то в каждом большом матче он всегда показывает себя.

Я всегда мыслю позитивно. Мы способны победить в Эль-Класико в Мадриде, у нас хорошая команда. Возможно, к выходным мы вернём двух игроков, но главное – сейчас у нас есть эта огромная победа над Олимпиакосом, которая добавляет нам уверенности».

Олимпиакос прессинговал нас высоко и создавал трудности, поэтому первый гол Фермина нам помог. Этот результат поможет нам в ближайшие недели. Маркус Рэшфорд сегодня сыграл хорошо. Он всегда на поле, и ему нелегко играть на позиции №9. В первые минуты матча, думаю, нам было трудно прессинговать, но в конце те моменты, что у него были, и пенальти, который он заработал... главное, что он забил голы. Он даёт мне 100% того, чего я от него хочу.

Использование юных игроков? Самые важные моменты для меня происходят на тренировках. Там можно увидеть всё. Они повышают свой уровень, и ты узнаёшь о них больше именно на тренировках, потому что они рядом с одними из лучших игроков в мире. Уважения, которое эти игроки мирового класса имеют к своим молодым партнёрам, просто невероятно много.

Уникальность ситуации с Ла Масией заключается в том, что каждый игрок связан со своим товарищем по команде особым образом. Сейчас у нас есть игроки, которые родились в 2007 году, и они играли вместе на юношеском уровне, тренировались вместе, прекрасно знают друг друга, а теперь выступают за первую команду вместе. Это уникально».

Фермин Лопес, игрок матча: «Главное было, чтобы команда победила, и то, как мы этого добились. Если правда, что это первый хет-трик левой ногой после того, как здесь играл Лионель Месси, то это меня порадует – ещё и потому, что я забил и получил награду игрока матча.

Очевидно, после травмы и возвращения и игры вот так удовольствие чрезвычайно велико. Когда всё хорошо, чувствуешь себя прекрасно, как сейчас, но хочу подчеркнуть, что самое лучшее – это то, что команда выиграла. Было чрезвычайно важно победить сегодня после поражения от Парижа, поэтому выиграть в таком стиле – это мощное заявление!»

Маркус Рэшфорд, нападающий Барселоны: «Это очень хорошая команда, в которой можно наслаждаться футболом. Я доволен сегодняшним выступлением, особенно во втором тайме. Хотя, конечно, соперникам было трудно, потому что они играли вдесятером, мы лучше использовали пространство и наше взаимодействие было лучше.

Думаю, в первом тайме мы тоже были отличны, но во втором играли быстрее. Ханси Флик – очень требовательный к нам тренер, и интенсивность – одна из его главных тем. Не только это, он хочет, чтобы мы показывали стремление забивать всё больше и больше. Иногда сложно вскрыть соперника, но у нас так много игроков, способных забивать с разных позиций, что голы – это последнее, о чём мы беспокоимся.

Педри и Ламин Ямаль? Оба отличные с мячом, как по мне. Но нужно помнить, что другие команды это тоже знают! Так что для меня важен момент, когда я должен себя проявить. Я учусь. Стараюсь улучшить своё взаимодействие с этими парнями и пытаюсь оказываться в правильных зонах, чтобы ассистировать или забивать благодаря им».

Хосе Луис Мендилибар, тренер Олимпиакоса: «Я думал, что мы были в игре, что мы усложняли жизнь Барселоне. Счёт Барселона 6–1 Олимпиакос, но, на мой взгляд, он не отражает общей картины матча.

Перед матчем я сказал прессе, что никогда раньше не играл вничью или не побеждал Барселону здесь. Очень трудно выиграть здесь. Мне понравилось, что моя команда играла так, как хотела, как планировала. Мы прессинговали, и Барселоне это нравилось – потому что если у нас не получается, они получают пространство.

Я считал, что мы перехватывали мяч в хороших зонах, угрожали им и создавали моменты. Мы показали свой характер и индивидуальность».

Панайотис Рецос, капитан Олимпиакоса: «Мы знали, что Барселона – очень хорошая команда. Мы приехали сюда, чтобы быть конкурентными и показать хорошую игру. Мы забили, получили импульс, психологически чувствовали, что можем выступить ещё лучше.

Это командное выступление, и если я сыграл хорошо, это не так уж важно, потому что мы хотели войти в историю. С нами были наши отличные фанаты, но люди просто посмотрят и увидят счёт 6:1, который не отражает, насколько хорошо мы играли».

Аюб Эль-Кааби имеет 24 гола в 30 матчах за Олимпиакос в еврокубках.

Фермин Лопес получил приз лучшему игроку матча после своего блестящего хет-трика.

Самые молодые авторы хет-трика в Лиге чемпионов УЕФА за Барселону:

21 год, 309 дней – Неймар (против Селтика, 11.12.2013)

22 года, 163 дня – Фермин Лопес (против Олимпиакоса, 21.10.2025)

22 года, 286 дней – Лионель Месси (против Арсенала, 06.04.2010, четыре гола).