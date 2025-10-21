Во вторник, 21 октября, состоится матч третьего тура основного этапа Лиги чемпионов 2025/26 между командами «Барселона» и «Олимпиакос».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Матч должен пройти на Олимпийском стадионе, который находится в Барселоне.

Начало поединка запланировано на 19:45 по киевскому времени.

В первых двух турах «Барселона» набрала три очка, у «Олимпиакоса» один зачетный пункт.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.

