Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Барселона – Олимпиакос. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Лига Чемпионов
Барселона
21.10.2025 19:45 - : -
Олимпиакос Пирей
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Испания
21 октября 2025, 15:20 |
35
0

Матч состоится 21 октября в 19:45 по Киеву

21 октября 2025, 15:20 |
35
0
GiveMeSport. Барселона – Олимпиакос

Во вторник, 21 октября, состоится матч третьего тура основного этапа Лиги чемпионов 2025/26 между командами «Барселона» и «Олимпиакос».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Матч должен пройти на Олимпийском стадионе, который находится в Барселоне.

Начало поединка запланировано на 19:45 по киевскому времени.

В первых двух турах «Барселона» набрала три очка, у «Олимпиакоса» один зачетный пункт.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.

Смотреть трансляцию
Трансляция матча В эфире

Барселона Олимпиакос Пирей Лига чемпионов Роман Яремчук смотреть онлайн
Дмитрий Олейник
Дмитрий Олейник Sport.ua
