Барселона уничтожила Олимпиакос со счетом 6:1, Яремчук вышел на замену
Лопес оформил хет-трик, Рэшфорд записал в актив дубль, Ямаль реализовал пенальти
Во вторник, 21 октября, состоялся матч третьего тура Лиги чемпионов, в котором встретились испанская «Барселона» и греческий «Олимпиакос». Каталонский клуб уничтожил соперника со счетом 6:1.
В первом тайме в воротах гостей побывало два мяча – дублем отметился испанский полузащитник Фермин Лопес. На 50-й минуте подопечные Мендилибара сократили отставание в счете – сначала арбитр не засчитал гол из-за офсайда, но марокканец Эль-Кааби через четыре минуты реализовал пенальти.
Дела «Олимпиакоса» ухудшились после удаления аргентинского полузащитника Сантьяго Эссе, который заработал вторую желтую карточку на 57-й минуте.
После этого «Барселона» бросилась добивать оппонента – Рэшфорд оформил дубль, Лопес сделал хет-трик, Ламин Ямаль реализовал пенальти. Форвард сборной Украины Роман Яремчук вышел на поле на 77-й минуте, однако помочь греческой команде, которая играла в меньшинстве, не сумел.
Подопечные Флика набрали шесть баллов, в активе «Олимпиакоса» остался один пункт после трех сыгранных туров.
Лига чемпионов, 3-й тур. 21 октября
Барселона – Олимпиакос – 6:1
Голы: Лопес, 7, 39, 76, Ямаль, 68 (пен), Рэшфорд, 74, 79 – Эль-Кааби, 54 (пен)
