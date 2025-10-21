Барселона уничтожила Олимпиакос со счетом 6:1, Яремчук вышел на замену

Во вторник, 21 октября, состоялся матч третьего тура Лиги чемпионов, в котором встретились испанская «Барселона» и греческий «Олимпиакос». Каталонский клуб уничтожил соперника со счетом 6:1.

В первом тайме в воротах гостей побывало два мяча – дублем отметился испанский полузащитник Фермин Лопес. На 50-й минуте подопечные Мендилибара сократили отставание в счете – сначала арбитр не засчитал гол из-за офсайда, но марокканец Эль-Кааби через четыре минуты реализовал пенальти.

Дела «Олимпиакоса» ухудшились после удаления аргентинского полузащитника Сантьяго Эссе, который заработал вторую желтую карточку на 57-й минуте.

После этого «Барселона» бросилась добивать оппонента – Рэшфорд оформил дубль, Лопес сделал хет-трик, Ламин Ямаль реализовал пенальти. Форвард сборной Украины Роман Яремчук вышел на поле на 77-й минуте, однако помочь греческой команде, которая играла в меньшинстве, не сумел.

Подопечные Флика набрали шесть баллов, в активе «Олимпиакоса» остался один пункт после трех сыгранных туров.

Лига чемпионов, 3-й тур. 21 октября

Барселона – Олимпиакос – 6:1

Голы: Лопес, 7, 39, 76, Ямаль, 68 (пен), Рэшфорд, 74, 79 – Эль-Кааби, 54 (пен)

